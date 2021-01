ŠOK PRED POČETAK AUSTRALIJAN OPENA: Prvi Grend slem u sezoni bez VELIKOG ŠAMPIONA!

Najbolji australijski teniser svih vremena Rod Lejver (82) saopštio je da ove godine neće prisustvovati Australijan openu.

"Doneo sam odluku da ostanem kod kuće ove godine i tužan sam što ću propustiti Australijan open. Radujem se što će ipak biti tenisa i što će se igrati u mojoj kući, Rod Lejver areni, a ja ću imati virtualno mesto u prvom redu. Sve najbolje onima koji se takmiče i Tenis Australija koja je omogućila da se turnir održi", napisao je Lejver.

Australijanac je u karijeri osvojio 11 grend slem titula, a u Melburnu je najbolji bio u tri navrata, 1960. 1962. i 1969. godine, a u znak zahvalnosti za sve što je učinio za Australijju, stadion u Melburnu nosi njegovo ime.

I've made a decision to stay home this year and sadly will miss the Aus Open. I’m really looking forward to seeing tennis start up again in my house at RLA and will have a virtual front row seat! Best wishes to everyone competing and to Tennis Australia for making it happen. 🚀