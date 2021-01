SKANDAL UOČI AUSTRALIJAN OPENA! Isplivao SNIMAK KAKO ŠPIJUNIRAJU Novaka Đokovića! (VIDEO)

Srbin je trenutno smešten u Adelajdu i polako kreće da se sprema za izazove koji ga očekuju na početku nove teniske sezone.

Poznato je koliko je Đoković popularan u Australiji, koji će u Melburnu pokušati da dođe do devetog profeja na prvom Gren slemu u sezoni. Novinari i fotoreporteri su odmah krenuli da saleću srpskog tenisera, kojem ne daju mira, pošto su se stacionirali ispred njegovog hotela i snimaju prozor njegove sobe. Znamo da je Novak megazvezda i da je normalno da je medijski propraćen, ali deluje da su ovoga puta malo preterali.

Podsetimo, Novak Đoković, Rafael Nadal i Dominik Tim će odigrati egzibicioni turnir u Adelejdu 29. i 30. januara, dok je ATP Kup na programu od 1. do petog januara.

Welcome to Adelaide @DjokerNole



Hope you’re enjoying the fresh air down under 🙌🏽🎾



Love your friends at @9NewsAdel pic.twitter.com/R5sdJeRroi