TOTALNI KOLAPS U AUSTRALIJI, a turnir nije ni počeo! Igrači zaključani!

Mediji prenose da su Viktorija Azaraneka, Sloan Stiven i Kei Nišikori u u izolaciji u hotelskim sobama nakon što su dve osobe sa njihovog leta pozitivne na koronavirus.

Spekuliše se da je Azarenka, dvostruka šampiona Australija opena, među grupom igrača koji će biti ograničeni samo na hotelske sobe tokom 14 dana karantina pošto su dve osobe na čarteru koji je stigao iz Los Anđelesa bile pozitivne na koronu.

Takođe, procureo je mejl koji su organizatori poslali teniserima i zvaničnicima koji su bili u avionu. Santiago Gonzales je objavio na društvenim mrežama da igrači moraju u izolaciju naredne dve nedelje. To znači da neće moći ni da treniraju pred početak grend slema u Australiji. Pitanje je da li će se na kraju i takmičiti u Melburnu, ukoliko ne budu mogli da se pripreme za turnir.

A flight load of tennis players travelling from LAX to Melbourne for the Australian Open are unable to train for two weeks and will be confined to their rooms after two people on the flight tested positive to COVID-19 on arrival. Player Santiago González posted this. @GuardianAus pic.twitter.com/oC3yLBPmgs