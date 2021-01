''NOLE NE DOBIJA DOVOLJNO POHVALA!'' Poljak se oglasio i odgovorio na medijske napade - Evo šta je rekao u Đokovićevu odbranu (FOTO)

Kanađanin je trenutno u karantinu u Melburnu, gde će igrati na prvom Grend Slemu sezone od 8. do 21. februara. Pospišil smatra da poslednji napadi na osmostrukog šampiona Australijan opena nisu u redu i da Đoković ne dobija dovoljno priznanja za sve što čini.

"Novak ne dobija dovoljno pohvala za svoju otvorenost i darežljivost. Ja to vidim i imao sam prilike da iskusim sve to iz prve ruke na regularnoj bazi. Lepo sećanje za ova dva klinca", poručio je Vasek aludirajući na dečake koji su igrali tenis pred Novakovim hotelom, dok je on sve to gledao.

Novak doesn’t get enough credit for his openness and generosity. I see it and experience it first hand behind the scenes on a regular basis. Nice memory here for the two kids :) https://t.co/rExcQsZEOj