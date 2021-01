NAJČUDNIJI NOLETOV INTERVJU IKADA: Najbolji teniser sveta odgovarao na pitanja SA TERASE! Otkrio šta će prvo uraditi kad izađe iz karantina (VIDEO)

Novak Đoković je u sredu žestoko uzvratio kritičarima otvorenim pismom nakon što je njegova namera da pomogne igračima u Melburnu koji su u strogom karantinu pogrešno protumačena.

Utisak je da se situacija u medijima u Australiji nakon toga promenila. Kritičari na čelu sa Nikom Kirjosom i Semom Grotom su utihnuli, a Novak je pobrao simpatije zbog reakcije kada su dva klinca iz Australije igrala tenis pod njegovim balkonom, ali i zbog toga kako je pričao s medijima kada je video da ga krišom snimaju dok trenira.

Sada su mediji skroz prišli Novakovoj terasi, a on je odlučio i da da intervju s balkona, što je verovatno njegov najneobičniji u karijeri.

- Čudno je biti zaključan u sobi 14 dana, ali u isto vreme smo mnogo srećni u odnosu na igrače iz Melburna, jer imamo više sati koje možemo da provedemo napolju i na terenu - rekao je Novak Đoković.

Novak Djokovic has had a candid chat to the media from quarantine, as the tennis player's controversial time in isolation reaches halfway. He's hit back at criticism over his open letter of so-called demands to Tennis Australia.