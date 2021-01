Sofija Bekatorou je jedna od najuspešnijih sportistkinja Grčke i prošle nedelje je optužila neimenovanog sportskog radnika da ju je napastvovao 1998. tokom priprema za Olimpijske igre u Sidneju. Šampionka u jedriličarstvu iz Atine i četvorostruka prvakinja sveta u klasi 470 dodale je i da je bila uznemiravana i zlostavljana od strane neimenovanog člana federacije, a tim povodom danas prvi put je o tome govorila i pred državnim organima.

Optužbe je iznela prošle sedmice usred onlajn događaja koji je organizovala grčka Vlada, pa je istog časa u svim medijima preneta potresna priča, te su brzo reagovali i nadležni. Pozvana je u tužilaštvo da da zvaničnu izjavu o tome, a primila ju je danas i predsednica države, Katerina Sakelaropulu.

Podsetimo, slavna Grkinja je u vreme strašnih događaja imala 21 godinu i nije želela da odmah priča o tome jer se, po sopstvenom priznanju, plašila da bi ta situacija mogla da joj okonča sportsku karijeru, pošto se radilo o "tada vrlo moćnom čoveku u Grčkoj".

Po njenom rečima, "vođenje ljubavi u pomenutom slučaju nije bio sporazuman čin" što je Sofija Bekatorou pokušala da stavi do znanja muškarcu koji ju je napastvovao.

"U to vreme sam puno patila. Tada nismo imali sportske psihologe, nisam mogla tek tako da o onome što se desilo razgovaram s nekim. Ni sa mojim roditeljima... Osećala sam se poniženo", bile su potresne reči čuvene Grkinje na onlajn konferenciji o nasilju.

For my non Greek friends who might see me fuming in Greek, last night Sofia #Bekatorou, #Olympic Gold medalist and one of the greatest Greek sailors of all times, revealed that 20 years ago and while training for Sydney she was sexually abused by one of her mentors. #μετηΣοφια pic.twitter.com/ShNB3h9wr3