NOVAK KONAČNO IZLAZI IZ KARANTINA: Najbolji teniseri sveta u petak na terenu

Novak Đoković, Serena Vilijams, Rafael Nadal, Dominik Tim, Simona Halep, Naomi Osaka, Janik Siner i Ešli Barti, samo su neki od učesnika. Svi učesnici zajedno imaju 67 grend slem titula, turnir će se igrati pred smanjenim brojem gledalaca, u dve sesije sa po dva meča u singlu.

The special one-off event will feature 8️⃣ of the worlds top players who are quarantining in Adelaide.🎾🎾



Including Ash Barty, Rafael Nadal, Novak Djokovic and Serena Williams.🔥😎#9WWOS #Tennis pic.twitter.com/2lKL81oYWR