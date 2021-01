Srpski navijači Đokoviću pevali "Tamo daleko"

Pre nekoliko dana srpski navijači odigrali su Uzičkog kolo ispred hotela u kom je Đoković smešten u karantinu, a ovaj put bračni par Branko i Bjanka, ogrnut zastavom Srbije, otpevao je pesmu "Tamo daleko". Oni su mu poželeli mu sve najbolje u ovoj godini i poručili mu ga da vole. Kako se može videti na snimku, Đoković je izašao na terasu i zahvalio se na gestu. "Hvala vam najlepše. Svako dobro vam želim, da vam Bog da mnogo sreće, zdravlja, ljubavi i zajedništva", rekao je Đoković.

We love balcony time, don’t we? Here’s ANOTHER ONE 🥰🥰



Thank you to a friend of mine for sending this to me as it’s her filming her family singing and chatting to @DjokerNole just 30 mins ago🇷🇸

He’s so down to Earth 🧡 @NovakFanClub #Djokovic #NoleFam



Credits: a kind person 🥰 pic.twitter.com/pHtmOvLciR