ŠOK U AUSTRALIJI! Povređeni Nole odustao od igre, pa se predomislio u drugom setu - Ovo je sigurno NAJČUDNIJI MEČ do sada! (FOTO)

Pune dve nedelje teniseri su proveli u strogom karantinu u Australiji. Stoga se revijalni turnir posle 14 teških dana sa pravom iščekivao. A onda je samo 15 minuta pred odigravanje prvog meča Novaka Đokovića ove sezone stigla vest da se on povukao sa turnira i pozvao je zamenu, kako mnogobrojna publika, koju odavno nismo videli u tolikom broju zbog pandemije koronavirusa, ne bi patila. Tako je umesto njega prvi set protiv Janika Sinera odigrao Filip Krajinović.

U međuvremenu, Đoković se predomislio, pa se ipak odlučio da zamoli organizatore da mu dopuste da odigra drugi set na meču protiv italijanskog tenisera. Razlog zbog kojeg se srpski broj jedan isprva „nećkao“ bili su žuljevi, zbog kojih nije mogao pravilno da drži reket. Nakon kratkih konsultacija sa fizioterapeutom, problem je ipak rešen.

Uprkos svemu tome, Novak je stisnuo zube i izašao pred publiku. I pored svih problema sa kojima se suočio, uspeo je da savlada Janika Sinera u tom drugom setu rezultatom 6:3, a iste brojke pisale su na tabli i nakon prvog dela igre koji je pripao u korist Filipa Krajinovića, pa su sveukupno srpski igrači slavili u dva seta - 2:0 (6:3, 6:3).

Statistički gledano, ono što zaista fascinira, iako je u pitanju samo revijalni meč jeste da je Đoković imao stoprocentnu realizaciju na svoj prvi servis (13/13), koji ga, ruku na srce, nije preterano dobro služio, jer je ubacio gotovo svaki drugi (59%). Za svega 30 minuta igre, Đoković je napravio dva brejka na servis Janika Sinera i tako potpuno zasluženo slavio.

Ok so just tuning back into the Adelaide tennis exhibition and see Novak Djokovic came on court for the second set to win the match. This is the blister that caused him to miss the first set. What a rollercoaster. #AdelaideTennis pic.twitter.com/CluGOqAEn9