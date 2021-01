'POSLEDNJIH DANA NISAM BIO DOBRO' Đoković se ovako izvinjavao navijačima: Naučio sam da igram s bolom i hteo da izađem na teren... (FOTO+VIDEO)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković nije mogao da igra čitav meč u Adelejdu na egzibiciji koja je organizovana pred start Australijan opena. Kada su organizatori saopštili da neće biti Đokovića, i da će ga zameniti Krajinović, nastala je neverica u publici. Novak se kasnije ipak pojavio i odigrao jedan set i pobedio Janika Sinera.

Krajinović je prvi set dobio sa 6:3, a Novak drugi takođe sa 6:3.

Posle toga se Đoković izvinio navijačima što zbog problema sa žuljevima nije bio u stanju da izađe na teren od starta.

- Žao mi je što nisam izašao na teren od početka. Morao sam da obavim neki tretman sa mojim fiziterapeutom, a poslednjih nekoliko dana se nisam osećao najbolje. Nisam znao kako ću reagovati, ali želeo sam da igram. Hteo sam da izađem tamo. Hvala vam puno što ste nam ulepšali dan i godinu.

- Nismo igrali pred ovako brojnom publikom u poslednjih 12 meseci, tako da je ovo vrlo posebno. Nije lako, ali ovo je deo onoga što radimo. Mi smo profesionalni sportisti, s godinama učimo da igramo sa bolom. Samo je pitanje da li je bol podnošljiva ili ne.

- Dakle, očigledno je da izlazim iz napornog trening bloka i pošto su ATP kup i Australian open iza ugla, ne želite da rizikujete previše. Ali emocije su bile toliko jake u meni da sam danas izašao na teren, videvši gotovo pune tribine, jednostavno sam morao da igram. To je to, morao sam da igram - rekao je Novak Đoković posle meča.

World number one Novak Djokovic has apologised to fans for missing part of the Day at the Drive, and explained why he initially withdrew. He won in style after eventually hitting the court: https://t.co/PzsbvXLcXf Full coverage, 5.00pm and 6.00pm on #9News pic.twitter.com/qbB1WqlYuT

Pogledajte i kako je izgledao žulj zbog kojeg Novak nije mogao da izađe na teren od starta:

Ok so just tuning back into the Adelaide tennis exhibition and see Novak Djokovic came on court for the second set to win the match. This is the blister that caused him to miss the first set. What a rollercoaster. #AdelaideTennis pic.twitter.com/CluGOqAEn9