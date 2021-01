'Najveća čast je predstavljati Srbiju na Olimpijskim igrama': Đoković potvrdio da će IGRATI U TOKIJU

"Žulj je iza mene i ne predstavlja mi nikakav problem", potvrdio srpski teniser pred ATP kup.

Za dva dana u Australiji počeće ATP kup, što će za srpske tenisere biti svojevrstan uvod za ono što ih čeka za samo osam dana na prvog Gren slemu sezone u Melburnu. To je bio povod za Novaka Đokovića da izađe pred novinare na najudaljenijem kontinentu i da kaže kakva su njegova očekivanja za predstojeću godinu.

Naravno, u centru pažnje za srpskog tenisera biće učešće na Olimpijskim igrama. Novak kaže da će se tamo sigurno naći, ukoliko one budu održane prema planu i programu.

- Zaista se nadam da će se Olimpijske igre odigrati i lično planiram da idem u Japan. Tamo će biti mnogo ljudi, biće to više od teniskog turnira. Nije na meni da govorim o tome šta bi trebalo da se uradi i kako će se uraditi. Nadam se da ću imati priliku da učestvujem na Igrama jer je to najstariji i najtradicionalniji sportski događaj u istoriji. To je najveća čast, predstavljati zemlju na OI. Oduvek sam se lepo provodio, bio sam već tri puta i radujem se četvrtom – rekao je Novak.



Srpski teniser ima bronzu sa Igara u Pekingu 2008. godine, četiri godine kasnije ispao je u polufinalu, pošto ga je u Londonu eliminisao Endi Marej, da bi u borbi za bronzu bio poražen od Huana Martina del Potra, koji ga je savladao i na startu turnira u Riju.

Ističe srpski teniser da je nešto što mu najviše nedostaje u poslednjih nekoliko meseci publika na tribinama i kaže da nije isto kada igrate pred stolicama i ljudima.

- Posle 15 godina karijere, to je jedan od najvećih pokretača koje imam – da igram pred publikom, da se hranim tom energijom, da razmenjujem strast. Nije lako igrati kada nema ljudi na tribinama, jako je čudno. Naravno, bolje je da ima takmičenja nego da nema, ali jeste čudno – dodaje Đoković.

Problem sa žuljem onemogućio je Novaka da zaigra čitav meč na egzibiciji u Adelejdu protiv Janika Sinera, ali srpski teniser tvrdi da je sada sve kako treba.

- Sve je u redu, žulj je iza mene i ne predstavlja mi nikakav problem na treninzima u poslednjih nekoliko dana. Atmosfera je odlična, kao što je to bio slučaj i prošle godine na ATP kupu. Odsedamo svi zajedno u kući – zabavljamo se, mnogo je smeha, dobre energije i druženja. Mislim da nam svima to pomaže ne samo za ATP kup, već i za Australijan open i nastavak sezone. Uvek se radujem nedeljama u kojima smo svi u ekipi, nadamo se novom uspehu – zaključio je Novak Đoković.