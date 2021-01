HAOS NA MMA TAKMIČENJU: Borac poznat u Srbiji prebijen NAKON MEČA, a to mu se već desilo u Novom Sadu (VIDEO)

A u njemu su učestvovali Šamil Musaev i Uroš Jurišić koji su prethodno odradili tri veoma jake runde, ali očigledno nije bilo dosta.

Nakon sudijske odluke koja je jednoglasno bila na strani Rusa, došlo je do manjeg konflikta između dva tima.

Iz toga su se izvukli Musaev i Jurišić, a nakon što je slovenački fajter nešto prigovorio ruskom borcu na drugom kraju oktagona, ovaj ga je podigao i bacio na pod nakon čega je krenuo da ga udara.

Nakon toga se ekspresno umešao ostatak ljudi koji su bili u oktagonu, ali svi sa željom da razdvoje dva borca koja su ležala u klinču.

Ubrzo su i uspeli u toj nameri, a ovaj sportski skandal koji se desio u Lođu odjeknuo je daleko.

Slovenačkom borcu Urošu Jurišiću nije prvi put da se desilo ovako nešto. U Novom Sadu 2017. je imao slično iskustvo kada je stajao u uglu borca Stefana Zvijera koji je radio meč protiv Vasa Bakočevića.

Prema mišljenju tima Stefana Zvijera, Bakočević je na nepropisan način završio borbu šutirajući u glavu protivnika koji je bio na zemlji, te su Jurišić i njegovi saradnici utrčali u ring.

The final takedown. Both fighters sliding away from the pack to meet in the free area.#KSW58 pic.twitter.com/8MDxxQmaNl