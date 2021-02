'IMAM LJUBAVNU AFERU SA TERENOM!' ĐOKOVIĆ - HEROJ SRBIJE: Nema ništa lepše od toga da igrate za svoju zemlju (FOTO+VIDEO)

Heroj Srbije bio je kao po običaju Novak Đoković, koji je i u singlu, a kasnije i dublu doneo odlučujuiće poene za naš tim.

"Sjajno otvaranje sezone. Nadam se da ste svi vi koji ste došli jednako uživali. Ja jesam, uvek je veliki izazov igrati sa njim na betonu. Izuzetno je talentovan, velika je budućnost pred njim. Obojica smo igrali na veoma velikom nivou", rekao je Đoković.

Srećan je što posle dužeg vremena opet ima priliku da igra timsko taakmičenje.

"Ovo je sjajno takmičenje, treba nam više timskih takmičenja. Kada provodim kvalitetno vreme sa prijateljima u timu, tome se najviše radujem, ATP kupu i Dejvis kupu. Ovo je najbolji način da počne sezona, da igrate za svoju zemlju. Navijamo jedni za druge, to je nešto čega nema kad igrate na turnirima", priznao je Novak.

