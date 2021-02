NOVAK I EKIPA NE IZLAZE NA TEREN! Korona otkazala meč između Srbije i Nemačke u Melburnu (FOTO)

Teniski mečevi u Melburnu planirani za četvrtak, uključujući i duel Srbije i Nemačke u ATP kupu, neće biti odigrani, saopštili su ogranizatori.

Jedan radnik hotela u Melburnu u kom su bili smešteni igrači zaražen je korona virusom, zbog čega će teniseri i teniserke morati na testiranje.

- Svi koji su bili u karantinu u tom hotelu moraće da budu testirani i biće u izolaciji dok ne dobiju negativan rezultat. Zbog toga neće biti mečeva na "Melburn parku" u četvrtak - navodi se u saopštenju.

Health Authorities have advised us that a Hotel Quarantine worker has tested positive for COVID-19.



Those associated with the AO who quarantined at the hotel now need to be tested and isolate until they receive a negative test result.