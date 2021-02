VELIKA TRAGEDIJA SVETSKOG BOKSA: Preminuo svetski prvak, čovek koji je poslao Muhameda Alija U PENZIJU (FOTO+VIDEO)

Legendarni američki bokser preminuo je u svom domu. Stariji od braće spinks krenuo je da gradi slavu u amaterskim danima, osvojio je 1974. godine bronzu na Panameričkim igrama, te zlato naOlimpijskim igrama dve godine kasnije u Montrealu, oba u poluteškoj kategodiji.

Leon je nakon Igara prešao u profesionalce, postao je teškaš, a 1978. godine dobio je priliku napasti tri svetske titule i vlasnika istih, najvećeg boksera svih vremena Mohameda Alija. Nakon borbe u 15 rundi Spinks je slavio podeljenom odlukom sudija i tako došao do svetskog trona.

Boxing legend and former heavyweight champion Leon Spinks Jr. died Friday. He'd had prostate and other cancers. He was 67. pic.twitter.com/ljBh2tKIvG