FRANCUZ NIJE MOGAO DA ZAUSTAVI SUZE! Monfis se SLOMIO na konferenciji za medije: Želim da izađem iz ovog KOŠMARA (VIDEO)

Monfis je izgubio od Finca Emila Rusuvuorija posle skoro četiri sata igre i pet setova, 3:6, 6:4, 7:5, 3:6, 6:3, na početku prvog grend slem turnira u sezoni.

Finac, 86. igrač sveta, spasio je 17 od 23 brejk lopte.

Monfis je izgubio i sedmi uzastopni meč, a prvi put posle 15 godina poražen je u prvom kolu Australijan opena.

Francuz je bio emotivan na konferenciji za novinare i nije mogao da zaustavi suze.

"Izgubio sam, nemam samopouzdanje. Igram loše. Ne mogu da serviram, grešim, ja sam šest metara iza osnovne linije. Ne osećam se dobro i to vidite. Izgubio sam i to boli. Najgore od svega je to što radim kao pas, ali ne ide", rekao je Monfis, preneo je Eurosport.

Poslednji put Monfis je pobedio u februaru prošle godine, kada je bio bolji od sunarodnika Rišara Gaskea.

"Želeo bih da izadjem iz ovog košmara, ali istina je da ne znam kada će prestati", dodao je 11. teniser sveta.

I don't think Monfils will be the last player we see more emotional than usual at #AusOpen after holing up for 14 days to play a tournament.



Everything would just feel magnified with that much time waiting, and half of them are going to be eliminated in these first 48 hours. https://t.co/opa6FIsux4