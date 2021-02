(UŽIVO) ĐOKOVIĆ - ŠARDI: Gazi Nole i u trećem setu - Ovo je POČETAK KRAJA ZA FRANCUZA (FOTO+VIDEO)

Srpski teniser Novak Đoković nešto pre 11 sati izašao je na teren u 1. kolu Australijan opena, a prvi protivnik mu je Žeremi Šardi. Francuz nijednom u prethodnih 13 duela nije pobedio Đokovića, te je ovo idealna prilika da Novak nastavi seriju.

Đoković je, inače, već osam puta podizao pehar u Melburn parku i ove sezone je najveći favorit da to ponovo učini, bez obzira što su tereni brži nego ikada ranije.

UŽIVO:

TREĆI SET

5:1 - Nole se bliži pobedi!

4:1 - Koliko muke u jednom gemu! Nekoliko puta su se u prednosti smenjivali Đoković i Francuz, da bi na kraju Nole ipak uzeo i ovaj gem.

3:1 - Prelepa igra Đokovića! Srbin igra savršeno. Đoković je izgubio samo jedan poen, i to svojom greškom.

2:1 - Francus na mišiće osvaja jedan gem.

2:0 - Mali trzaj Francuza za publiku i osvojena dva poena na Đokovićev servis. Ipak, potvrda brejka stiže.

1:0 - Čini se da je ovo početak kraja za Šardija. Brejk za Novaka! Kao što je i najavljeno, teško da Šardi može da se odupre ovome što Đoković trenutno radi. Psihički je prilično potonuo i jedva čeka da vidi vrata od svlačionice.

DRUGI SET

6:1 - I Đoković osvaja drugi set bez mnogo muke!

5:1 - Francuz uspeva na svoj servis da upiše gem.

5:0 - Posle 17 minuta igre u drugom setu Đokovića još jedan gem deli od seta.

4:0 - Kao furija je Nole, nastavlja seriju u drugom setu i pravi još jedan brejk, biće ovo za našeg asa malo jači trening.

3:0 - Oduzeo je Đoković servis Šardiju i došao do dva gema prensoti,a potom je potvrdio brejk i to bez izgubljenog poena.

2:0 - Kako je počeo prvi, tako i drugi set. Novak Đoković oduzima prvi servis Šardiju. Novi brejk Srbina

1:0 - Bez izgubljenog poena dobija Nole prvi gem u drugom setu.

PRVI SET

