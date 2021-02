SERENA ŠOKIRALA MELBURN! Amerikanka sve ZAPANJILA 'STAJLINGOM'

Teniski ništa nije bilo previše interesantno, Serena je lagano savladala Nemicu Lauru Zigemund u dva seta 6:1;6.1, ali ono što je šokiralo sve je njena odeća.

Naime Serena se pojavila u potpuno atipičnoj odevnoj kombinaciji.

Naime, obukla je za prvi takmičarski izazov u Melburnu bodi za celo telo, s tim da je "nedostajala" skoro cela jedna nogavica.

Pošto meč nije preterano zanimljiv, mnogi poklonici tenisa su sa nestrpljenjem očekivali kraj meča ne bi li čuli njeno objašnjenje za neobičan "stajling" i brzo su ga dočekali.

Serena Vilijams se obukla tako u čast nekadašnje čuvene američke atletičarke, Florens Grifit Džojner, vlasnice dva svetska rekorda na 100 i 200m i koja je bila njen uzor u detinjstvu.

"Yeah, I was inspired by FloJo, who was a wonderful track athlete, amazing athlete when I was growing up. (...) I was like, Oh, my God, this is sobrilliant. That's where we started." pic.twitter.com/0Q7ShNf01H