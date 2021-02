KRAJINOVIĆ OBEZBEDIO PROLAZ DALJE: Uz malo muke preko Holanđanina do druge runde Australijan opena

Filip pokazao da ima velike ambicije na prvom Grend slemu u sezoni.

Srpski teniser Filip Krajinović plasirao se u drugo kolo Australijan opena pošto je nakon 137 minuta igre savladao holandskog predstavnika Robina Hasea rezultatom 7:6(4), 6:3, 4:6, 6:2.

Kao što se i očekivalo, radili su servisi na obe strane shodno tome da smo na terenu imali dva veoma visoka igrača koja su prilično dobro vladala prvim udarcem. To im je lako donosilo prevagu u sopstvenim gemovima sve do sedmog gema kada je Krajinović fantastičnom igrom došao do tri brejk lopte od kojih je odmah iskoristio prvu (4:3). Ipak, Hase se u krucijalnom momentu, kada je Fića servirao za set, vratio na 5:5 i produžio neizvesnost.

Ušlo se u taj-brejk gde je holandski teniser ozbiljno zapretio, došao do 3:0, ali od toga momenta kreće Krajinović da melje, a proizvod toga je bila činjenica da je Robin osvojio samo još jedan poen u setu koji je na kraju pripao našem predstavniku.

U drugom setu već nije bilo onih poteškoća koje je Krajinović imao u prvoj deonici. Uhvatio je ritam i nije dozvolio protivniku nijednu priliku da se primakne brejku, dok je sam u šestom gemu došao do 4:2. Nakon toga, Hase nije uspeo ništa više osim da osvoji samo jedan poen na servis našeg asa koji je za nešto više od četvrtine sata prišao još jedan korak drugoj rundi Grend slema.

Iako se činilo da ništa ne može da pokvari sigurnu igru srpskog tenisera, ipak se dogodio jedan mali blic Hasea, i to u ključnom momentu desetog gema kada je iskoristio jedinu šansu za brejk i osvojio treći set. Do tog kobnog desetog gema niko nije uspevao ni da pomisli da ugrozi suparnikov servis, ali jedna lopta je odlučila, nažalost, u korist Holanđanina.

Ipak, četvrti set je ličio na drugi po svemu, čak i po vremenu u kojem je Filip uspeo da ga osvoji. Holandski igrač nije imao nikakvih šansi, pretrpeo je dva brejka za konačni poraz koji je Krajinovića odveo u narednu rundu takmičenja gde će se za treće kolo Australijan opena boriti protiv Pabla Anduhara koji je bio bolji od Kventina Halisa u tri seta 6:4, 7:5, 7:5.