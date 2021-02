DEČAK SE SAMO SRUŠIO I OSTAO DA LEŽI NA ZEMLJI: Šok scena iz Melburna! Teniseri u panici dozivali pomoć (FOTO+VIDEO)

Jedan dečak, inače skupljač loptica na Grend slemu u Melburnu, usred meča ostao je bez svesti!

Terrible situation on court 16, as a young bal boy colapsed. He looks better now and play is underway. pic.twitter.com/wRLT2sJsvU

Tokom duela između Lojda Herisa i Mikaela Torpegarda, koji se igrao na terenu broj 16, jedan dečak se srušio i ostao da leži pre nego što su igrači, u panici, reagovali i tražili od sudije da mu se pomogne.

Ostali skupljači loptica su ga izneli sa terena, a nezvanično je dečak prošao bez povreda i sada se dobro oseća.

A ball kid has been helped off Court 16 during a match between Lloyd Harris and Mikael Torpegaard after collapsing at the back of the court.😟



No serious injury has been reported. We wish them a cool and comfortable recovery!👏



STREAM: @9Now #9WWOS #AO2021 pic.twitter.com/OQm8Gnmiha