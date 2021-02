'GODINAMA GLEDAM TENIS, OVO NISAM VIDEO' Đoković šokirao gledaoce onim što je uradio tokom jučerašnjeg meča (FOTO)

Novak Đoković je silovito otpočeo s nastupima na uvodnom grend slemu porazivši Žeremija Šardija u tri seta.

Ali, jedan detalj je posebno oduševio Noletove poklonike.

Not sure if anyone else realised this but in the second set Novak Djokovic was 11 winners to 0 unforced errors. I’m honestly not sure I’ve ever seen a men's player play a set without an unforced error in all my years watching tennis.

"Nisam siguran da su drugi ovo primetili, ali u drugom setu Novak Đoković ima 11 direktno osvojenih poena i nijednu neiznuđenu grešku. Iskreno, ne sećam sam da sam za sve ove godine koliko pratim ovaj sport video tenisera da odigra čitav set bez neiznuđene greške", poručio je jedan od Novakovih navijača.

I, zaista, srpski as je bio fascinantan, ali ne samo u drugoj deonici:

Tokom celog meča, Nole je imao svega 11 neiznuđenih grešaka, a odigrao je 143 poena.

Njegov rival je za to vreme napravio 26 kikseva.

Funny you mention that because Novak did the same against the same opponent in Wimbledon in 2013. In fact he made only three unforced errors in the first two sets in the match. Novak can be incredibly clean in his best.