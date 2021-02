SNEG I MAGLA NAPRAVILI OPŠTI HAOS: Početak svetskog prvenstva u skijanju se odlaže

Superveleslalom za žene na Svetskom prvenstvu u alpskom skijanju odložen je za četvrtak zbog guste magle, objavili su organizatori.

Superveleslalom za skijašice je trebalo danas da se održi u Kortini d'Ampeco, ali je pomeren zbog magle u višim delovima staze.

To je dovelo do novih promena u rasporedu, s obzirom na to da se i u sredu očekuje loše vreme.

Superveleslalom za žene počeće u četvrtak u 10.45, nakon čega će biti održana ista disciplina za muškarce.

Kombinacija za muškarce, koja je trebalo da se održi u sredu, pomerena je na ponedeljak.

Svetsko prvenstvo u alpskom skijanju trebalo je da počne u ponedeljak, pa će se ako ne bude novih odlaganja umesto u 14 održati tokom 11 dana