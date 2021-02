NESVAKIDAŠNJI MEČ NA AO! Nakon žestoke borbe, Nole izvojevao pobedu nad žilavim Amerikancem - Protivnik se svađao, psovao, ALI DŽABE (FOTO+VIDEO)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković napravio je još jedan korak na Australijan openu pošto je u drugoj rundi savladao američkog predstavnika Frensisa Tiafoa sa 6:3, 6:7, 7:6, 6:3.

Najbolji teniser sveta Novak Đoković savladao je neugodnog Amerikanca Frensisa Tijafoa 3:1 ( 6:3, 6:7, 7:6, 6:3) u setovima i tako izborio plasman u treće kolo Otvorenog prvenstva Australije.

Amerikanac je svim silama pokušavao tokom čitavog susreta da dekocentriše Novaka. Prvo je udarao nogama od beton nakon svakog udarca protivnika u poenu, onda je odugovlačio u svakoj pauzi, a za kraj je i psovao i svađao se sa sudijom, ali mu ništa nije pomoglo da promeni nešto u svoju korist.

Sa druge strane, prvi reket sveta nije mnogo reagovao na opaske Tiafoa, igrao je svoju igru, ali je morao dosta da se preznoji za ovu pobedu.

Novak je odmah na startu ubacio u petu brzinu i bez izgubljenog poena uzeo brejk protivniku, te u roku od sedam minuta stigao do 3:0. Videlo se da Tiafo ima oružje sa kojim može da preti, pokazivao ga je samo na momente, a onda ga je iskoristio u sedmom gemu kada je on uspeo sa nulom da uzvrati na Novakovm servisu.

Ipak, već u narednog gemu mu je popustila koncentracija, a to se kod Novaka ne prašta, te je prvi reket sveta opek došao do brejka prednosti, a zatim i do potvrde koja je ozvaničila prvi set.

Konstantno je Amerikanac pokušavao nekim pokretima da odvuče pažnju Đokoviću. Prvo je stalno udarao nogom od beton pri svakom povratnom udarcu, a pri jednom slabo odigranom drop šotu je i pre kraja poena krenuo sa gestikulacijom ka svom boksu, ali to, kao što vidimo, nije poremetilo Noleta.

Nastavio je Tiafo u drugom setu da parira, izgleda da mu je samo to bio problem na samom startu meča, te je nakon svakog izjednačenja dolazio do prednosti držeći sigurno svoj servis. Nije bilo druge solucije osim da dva tenisera reše pobednika seta u taj-brejku. Amerikanac je imao sreće u dva navrata pogodivši linije ramom reketa, ali je zato i kod dva poena izvrsno skratio loptu i odigrao forhend, tako da je uz dva mini brejka došao do poravnanja (6:7).

Nije se dao Tiafo ni u trećem setu, ali nije bilo najjasnije kako je opstajao u svim gemovima. Jednostavno, činilo seda Novak ima daleko više od igre, ali je protivnik na neki volšeban način održavao priključak, a onda i spasao jednu set loptu na putu za novi taj-brejk. E, tu nije imao šansi. Đoković je to odradio već do razmene strana, poveo sa 4:2, a onda sa još tri poena prešao ponovo u vođstvo u setovima.

TOK MEČA

ČETVRTI SET

5:3 - Novak je potvrdio brejk! Sjajan gem srpskog tenisera, bez izgubljenog pona osvaja servis gem i Amerikanac će u narednom servirati za ostanak u meču.

4:3 - Preteruje Tijafo u čuvanju vremena i gubi gem.

3:3 - Uspeo je Nole da dobije relativno lak gem. Na kraju je uspeo da se na smeje iako je umor veliki kod obojice.

2:3 - Ponovo se provukao Amerikanac. Novak je imao 0:30 u ovom gemu, ali uporni Tijafo vezuje četiri poena i stiže do nove prednosti u setu.

2:2 - Novo izjednačenje! Siguran servis gem Novaka!

1:2 - Tijafo uz dosta muke ponovo stiže do prednosti!

1:1 - Siguran servis gem Đokovića! Srbin rutinski stiže do izjednačenja.

0:1 - Ekspresan gem Amerikanca.

TREĆI SET

7:6 - Set za Novaka! Sada je 2:1!

6:6 - I Amerikanac se izvukao posle 0:30 i potvrdio taj-brejk.

6:5 - Novak ponovo u prednosti! Sjajan gem srpskog tenisera! Bez izgubljenog poena osvaja Đoković svoj servis gem.

5:5 - Uz dosta muke Amerikanac stiže do novog izjednačenja. Novak je u desetom gemu propustio dve set lopte.

5:4 - Bravo, Nole! Ovo je bio odličan gem kojim je Srbin pet stekao prednost.

4:4 - Amerikanac bez poteškoća osvaja i četvrti gem.

4:3 - Đoković je prekinuo nalet Amerikanca. Bez izgubljenog poena je dobio servis.

3:3 - Ovome se verovatno niko nije nadao, ali Tiafo je povezao tri gema i posle sive slike po njega, sada je ponovo u igri za treći set.

3:2 - Veliki pad u igri Đokovića, koristi to Tijafo i vraća brejk zaostatka.

3:1 - Šteta, Đoković je propustio dve vezane brejk prilike. Novak je do sada imao devet brejk šansi u meču i iskoristio je tri.

3:0 - Silovit start Novaka u trećem setu. Đoković je sa nulom potvrdio brejk. Upisao je nova dva asa.

2:0 - Brejk Đokovića! Iako je bio neizvestan gem, Novak je uspeo u dugoj razmeni posle 20 udaraca da stigne do gema.

1:0 - I u trećem setu Đoković prvi servis gem osvaja bez izgubljenog poena.

DRUGI SET

6:7 - Set osvaja Tiafo... Amerikanac je imao sreće u dva navrata pogodivši linije ramom reketa, ali je zato i kod dva poena izvrsno skratio loptu i odigrao forhend, tako da je uz dva mini brejka došao do poravnanja. Idemo u treći set.

6:6 - Mali poklon od Amerikanca u vidu promašenog zicer smeča pri 15:15 Novak je oberučke prihvatio i naređao još dva poena za taj-brejk.

5:6 - Sada američki teniser ima taj-brejk u džepu. Kao što je i rečeno, biće problem ukoliko Tiafo nastavi da ubacuje prvi servis kao i do sada, a sve je stekao upravo zbog toga.

5:5 - Ponovo je bilo gusto, protivnik je došao do djusa, ali as je umirio situaciju.

4:5 - Sa dva asa Tiafo sada pravi ozbiljnu situaciju. Prilično je ušao u ritam Amerikanac i biće problem ako ostane u njemu.

4:4 - Radi servis Novaku i sada je pravo vreme da se napravi brejk.

3:4 - Iako je Tiafo pomislio da će lako da dođe do svog gema pošto je jakim servisima izborio 40:0, Novak se malo po malo, "prišunjao" do djusa i izvršio pritisak koji na kraju nije urodio plodom.

3:3 - Sada Đoković svoj gem rešava sa nulom bez mnogo razmene.

2:3 - Ne da se Amerikanac. Dobrim servisima se održava u igri.

2:2 - Novak je sada izbegao veću muku zahvaljujući Tiafou koji je na 30:30 izbacio čist zicer sa mreže u aut.

1:2 - Sve je preživeo američki teniser. Naspram sebe je imao tri vezane meč lopte, pa dva djusa, ali je na kraju ipak uspeo da ostane na nogama i ponovo povede u drugom setu.

1:1 - Istom merom uzvraća Novak. Bitno je da se pošalje poruka protivniku da se čeka svaka greška i da je pritisak na njegovoj strani.

0:1 - Uzima Tiafo gem bez izgubljenog poena. Definitivno Amerikanac ima oružje kojeg Đoković mora da se čuva.

PRVI SET

6:3 - Đoković je u svom stilu, vinerom, završio prvi set koji je trajao 33 minuta.

5:3 - Ribrejk Đokovića! Đoković je ponovo pokazao mentalnu jačinu u trenutku kada je izgubio svoj servis. Novak je iskoristio drugu brejk priliku i ponovo stekao prednost.

4:3 - Tijafo pravi brejk sa nulom i anulira prednost Đokovića.

4:2 - Prvi siguran gem za Tijafoa, Novak nije imao šanse u ovom delu igre.

4:1 - Još jedan prilično lak gem za Novaka. Tijafo je osvojio prvi poen u gemu, a zatim je Novak dobrim servisima osvojio naredne poene i zadržao brejk prednosti.

3:1 - Najlošiji gem za Đokovića od starta meča, Amerikanac se upisuje.

3:0 - Mučio se Novak na svom servisu, Tijafo je imao i prvu brejk loptu u meču, ali se Novak izvukao novim as servisom. Do sada je odservirao pet as servisa.

2:0 - Brejk Đokovića već na startu prvog seta, i to bez izgubljenog poena.

1:0 - Novak je prvi servirao u meču i bez izgubljenog poena osvojio prvi gem. Đoković je odservirao tri asa.