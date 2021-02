(UŽIVO) ĐOKOVIĆ-TIJAFO: Velika borba za treće kolo! Nole izgubio brejk prednosti u trećem setu TENIS (FOTO+VIDEO)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković igra duel druge runde Australijan opena protiv američkog predstavnika Frensisa Tiafoa.

TOK MEČA

3. SET

3:2 - Veliki pad u igri Đokovića, koristi to Tijafo i vraća brejk zaostatka.

3:1 - Šteta, Đoković je propustio dve vezane brejk prilike. Novak je do sada imao devet brejk šansi u meču i iskoristio je tri.

3:0 - Silovit start Novaka u trećem setu. Đoković je sa nulom potvrdio brejk. Upisao je nova dva asa.

2:0 - Brejk Đokovića! Iako je bio neizvestan gem, Novak je uspeo u dugoj razmeni posle 20 udaraca da stigne do gema.

1:0 - I u trećem setu Đoković prvi servis gem osvaja bez izgubljenog poena.

DRUGI SET

6:7 - Set osvaja Tiafo... Amerikanac je imao sreće u dva navrata pogodivši linije ramom reketa, ali je zato i kod dva poena izvrsno skratio loptu i odigrao forhend, tako da je uz dva mini brejka došao do poravnanja. Idemo u treći set.

6:6 - Mali poklon od Amerikanca u vidu promašenog zicer smeča pri 15:15 Novak je oberučke prihvatio i naređao još dva poena za taj-brejk.

5:6 - Sada američki teniser ima taj-brejk u džepu. Kao što je i rečeno, biće problem ukoliko Tiafo nastavi da ubacuje prvi servis kao i do sada, a sve je stekao upravo zbog toga.

5:5 - Ponovo je bilo gusto, protivnik je došao do djusa, ali as je umirio situaciju.

4:5 - Sa dva asa Tiafo sada pravi ozbiljnu situaciju. Prilično je ušao u ritam Amerikanac i biće problem ako ostane u njemu.

4:4 - Radi servis Novaku i sada je pravo vreme da se napravi brejk.

3:4 - Iako je Tiafo pomislio da će lako da dođe do svog gema pošto je jakim servisima izborio 40:0, Novak se malo po malo, "prišunjao" do djusa i izvršio pritisak koji na kraju nije urodio plodom.

3:3 - Sada Đoković svoj gem rešava sa nulom bez mnogo razmene.

2:3 - Ne da se Amerikanac. Dobrim servisima se održava u igri.

2:2 - Novak je sada izbegao veću muku zahvaljujući Tiafou koji je na 30:30 izbacio čist zicer sa mreže u aut.

1:2 - Sve je preživeo američki teniser. Naspram sebe je imao tri vezane meč lopte, pa dva djusa, ali je na kraju ipak uspeo da ostane na nogama i ponovo povede u drugom setu.

1:1 - Istom merom uzvraća Novak. Bitno je da se pošalje poruka protivniku da se čeka svaka greška i da je pritisak na njegovoj strani.

0:1 - Uzima Tiafo gem bez izgubljenog poena. Definitivno Amerikanac ima oružje kojeg Đoković mora da se čuva.

PRVI SET

6:3 - Đoković je u svom stilu, vinerom, završio prvi set koji je trajao 33 minuta.

5:3 - Ribrejk Đokovića! Đoković je ponovo pokazao mentalnu jačinu u trenutku kada je izgubio svoj servis. Novak je iskoristio drugu brejk priliku i ponovo stekao prednost.

4:3 - Tijafo pravi brejk sa nulom i anulira prednost Đokovića.

4:2 - Prvi siguran gem za Tijafoa, Novak nije imao šanse u ovom delu igre.

4:1 - Još jedan prilično lak gem za Novaka. Tijafo je osvojio prvi poen u gemu, a zatim je Novak dobrim servisima osvojio naredne poene i zadržao brejk prednosti.

3:1 - Najlošiji gem za Đokovića od starta meča, Amerikanac se upisuje.

3:0 - Mučio se Novak na svom servisu, Tijafo je imao i prvu brejk loptu u meču, ali se Novak izvukao novim as servisom. Do sada je odservirao pet as servisa.

2:0 - Brejk Đokovića već na startu prvog seta, i to bez izgubljenog poena.

1:0 - Novak je prvi servirao u meču i bez izgubljenog poena osvojio prvi gem. Đoković je odservirao tri asa.