KAMERA UHVATILA ŠTA SE DESILO: Evo zašto je Amerikanac prešao NA NOLETOCU STRANU TERENA usred meča i šta je onda uradio (VIDEO)

Na sve načine je američki teniser pokušavao da odugovlači, da isprovocira rivala i ujedno se odmori, ali na kraju nije uspeo da time i pobedi.

Đoković je posle meča rekao da mu je krivo jer je Tijafo triput kažnjen, što ne menja činjenicu da je sankciju mladi teniser zaslužio.

We interrupt this epic battle to allow @DjokerNole to help @FTiafoe find his lost vibration dampener. 🤝#AusOpen pic.twitter.com/tRk3gAMGyb