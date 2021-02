KIRJOS URLAO NA SRPKINJU! Australijanac ušao u klinč sa Srpkinjom: Ne razumete to, ugasite mašinu... (VIDEO)

Svaki meč Nika Kirjosa pun je kontroverzi i skandala, a duel protiv Francuza Uga Umera, koji je ušao u peti set, pamtiće se po žestokim raspravama koje je imao sa Marijanom Veljović, Srpkinjom koja je glavni sudija ovog meča.

U prvom i drugom setu je Kirjos imao raspravu sa Marijanom, žalio se na uređaj koji signalizira nec, ali ga je Srpkinja u oba navrata vratila na mesto.

Međutim, kada je meč dosegao vrhunac drame i nakon što je Kirjos spasio dve meč lopte, a potom uveo meč u peti set, viđen je i njegov novi izliv besa kada je mreža signalizirala novi kontakt s lopticom prilikom njegovog servisa.

💥 Smashed rackets

🗣 Arguments with the umpire

🤬 Plenty of frustration



Nick Kyrgios is absolutely box office... and the #AusOpen crowd are loving it 🇦🇺