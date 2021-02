Ružne scene u Melburnu! Žena iz publike izbačena nakon što je šokirala Rafaela Nadala (VIDEO)

U meču 2. kola Australian Opena između Rafaela Nadala i Amerikanca Majkla Moa (Michael Mmoh) viđena je neugodna scena.

Naime, Nadal je lakoćom slavio sa 6:1, 6:4, 6:2, ali u jednom trenutku meča slavnom Špancu je pokazan srednji prst sa tribina. Nadal je poznat po dugim pripremama i ritualima uoči servisa, poput nameštanja kose i šorca, a u jednom je trenutku meča dobio i upozorenje sudije.

Dok je sudaija bio pristojan, jedna žena sa tribina mu je pokazala srednji prst i povikala:

- Požuri je**te!

Nadal se nasmijao i u čudu pitao jel to upućeno njemu, a onda mirno servirao za as. Gospođu je sa tribina ispratilo osiguranje.

- Ne znam ko je ta gospođa i iskreno, ne želim znati - kratko je rekao Nadal nakon meča.

No matter how hard you try to distract him on court, he won’t let you to do that !! Class ❤️ @RafaelNadal https://t.co/x6wtQH5Sm0