Đoković gledao meč Danilovićeve na Australijan openu, pa je SAČEKAO ISPRED SVLAČIONICE: Evo šta je uradio i kako je ODUŠEVIO ljubitelje tenisa! (FOTO)

To što Olga Danilović nije uspela da minule noći prebrodi drugo kolo Australijan opena nije strašno samo po sebi, uspona i padova ima u svačijoj karijeri, a njena je tek u povoju, ali je sjajno ono što se desilo posle meča.

Danilovićeva je, nakon što je eliminisala 16. nosioca, Hrvaticu Petru Martić, sa prvog grend slema u sezoni, naletela na, u ovom trenutku, previše jaku suparnicu, 57. sa VTA liste, Šelbi Rodžers.

I, Amerikanka je za 73 minuta, rezultatom 6:2, 6:3, pobedila srpsku reprezentativku koja je na rang listi Ženske teniske asocijacije sa 183. mesta dočekala AusOpen. A tamo je dočekala i da je Novak Đoković ne samo prati kako igra, već i savetuje.

Naime, Nole je sačekao Olgu ispred svlačionice i dugo s njom razgovorao, po svoj prilici o nedostacima koje je uočio u njenoj igri protiv favoritkinje, odnosno načinima kako da ih ubuduće prevaziđe.

"Meč je završen porazom Danilovićeve od Rodžersove. Nole je potom viđen u svlačionici kako komentariše. Pretpostavljam da priča o detaljima koji nisu bili dobri u igri. Da li to trener Đoković preduzima već prve korake u tom poslu?", pitao se jedan od navijača.

On je, prethodno, i komentarisao kako mu je veoma drago što vidi ne samo Noleta, već ceo njegov tim u loži Danilovićeve na pomenutom meču.

Prisustvo srpskog asa na ovom susretu, a pre svega vreme koje je izdvojio za savete mladoj koleginici, oduševilo je mnoge, pa i neke novinare.

Jedan od njih je i Rob Kenig, komentator "Amazon prajma" koji je poručio:

"Lep 'iza scene' momenat, u kome Novak Đoković daje svojoj sunarodnici Olgi Danilović nekoliko saveta posle njenog poraza od Šelbi Rožders".

Nice “behind the scenes” pictures of Djokovic giving his fellow country woman, Olga Danilovic, some advice after her loss to Shelby Rogers...@AustralianOpen