Prvi teniser sveta Novak Đoković igrao je protiv Amerikanca Tejlora Frica u trećem kolu Australijan opena. Srbin je odneo pobedu sa 3:2 u setovima (7:6, 6:4, 3:6, 4:6, 6:2).

Ovo je treći međusobni duel Đokovića i Frica. Srbin je slavio oba puta na šljaci – u Madridu i Monte Karlu pre dve godine bez izgubljenog seta. Đoković ima 33 godine i zauzima čelno mesto ATP liste. Tejlor je deset godina mlađi i 31. je teniser planete.

PETI SET:

6:2 - KRAJ! Posle skoro 3 i po sata igre, Nole je u osmini finala AO.

5:2 - Bravo! Potvrđen je brejk! Podignuta ruka Novaka Đokovića, nadomak je pobede!

4:2 - Bravo Noleee! Iako jedva igra od bolova, dolazi do brejk šanse i koristi je!

3:2 - Lak gem za prvog tenisera sveta, ali vidi se na njemu da ga boli, čuju se bolne reakcije prvog tenisera sveta.

2:2 - Nole čuva servis i čeka pravu šansu da napadne brejk.

2:1 - Nole uzima gem, ali se nervoza jasno vidi.

1:1 - Sada Fric osvaja gem na svoj servis, i to bez izgubljenog poena

1:0 - Velika broba na početku petog seta, Novak vodi

ČETVRTI SET:

4:6 - Amerikanac osvaja četvrti set.

4:5 - Gubi Novak, a posle ovog gema Fric traži pauzu. Patike su mu se raspale pa je tražio da mu ih zalepe!

3:4 - Novak servira odlično!

2:4 - Meč se nastavio, a Fric osvaja gem bez izgubljenog poena.

Prekinut je meč dok publika ne napusti tribine, jer po nalogu vlasti svi sportski objekti moraju (sem neophodnih lica) moraju da budu ispražnjeni pola sta pre ponoći.

2:3 - Nole juri prednost Amerikanca

1:3 - Potvrdio je prednost Amerikanac ne pružaio Srbin nikakav otpor.

1:2 - Fric je lako osovjio svoj gem, a onda je opet dobio šansu da uzme servis gem prvom teniseru sveta. Novak ovog puta nije uspeo da se izvuče, Fric je napravio brejk i poveo u setu.

1:0 - Fric dolazi do brejk šanse na startu četvrtog seta, ali uspeo je Novak i ovog puta da spasi servis i uzme gem.

TREĆI SET:

3:6 - Do tri vezane set lopte došao je Fric , Novak se i ne trudi da mu uzvrati i Amerikanac dolazi do seta!

3:5 - Fric pravi BREJK

3:4 - Fric koristi Novakovu povredu!

3:3 - Nastavlja se klackalica u trećem setu

2:3 - Fric lako dolazi do gema!

2:2 - Odigrao je Nole ovaj gem ali s pravio čudne grimase u pojedinim monetima kao da ga nešto boli.

Posle oko pet minuta odsustva najboljeg tenisera sveta, kome je pomoć ukazivana u svlačionici, Nole se vratio na teren i izgleda da će moći da nastavi da igra!

1:2 - I dalje bez brejka. Amerikanac dobro servira.

1:1 - Ponovo se Srbin igrao sa živcima navijača. Bilo je gusto, Novak je morao da spasava dve brejk lopte.

0:1 - Gem sa nulom osvaja Tejlor Fric na otvaranju trećeg seta.

DRUGI SET:

6:4 - Nole osvaja drugi set!

5:3 Dve brejk lopte ima Fric. Muči novaka prvi servis u ovom gemu. Ipak, uspeva da spase prvu brejk loptu, a potom i drugu. Sačuvao je svoj servis Novak, servira Fric za ostanak u drugom setu.

4:3 - Nova šansa za brejk Đokovića. Ne koristi je Srbin, izjednačenje. Atomski tenis u ovom trenutku gledamo. Dva atraktivna poteza izveo je Novak. Treći put prednost za Amerikanca, ali svaki put iz šešira Novak izvuče neki neverovatan potez i poentira. Sada brejk za Novaka. Gem koji traje već šest minuta nastavlja se. Na kraju osvaja Fric svoj servis.

4:2 - Siguran je Novak na svoj servis.

3:2 - Posle teškog gema, Đoković dolazi do dve brejk prilike. Šteta, Fric je uspeo da se vrati u gem i na kraju ga je dobio.

3:1 - Novak održava stečenu prednost! Amerikanac je dosta namučo Novaka u ovom gemu, igralo se poen za poen, ali je na kraju Nole uz više koncentracije osvojio gem

2:1 - Firc smanjuje Noletovu predsnost.

2:0 - Đoković potvrdio brejk! Nole se ekspresno vraća u prednost.

1:0 - Bravo! Đoković drugi set otvara brejkom. Bolji uvod nije imao da ima.

PRVI SET:

7:6 - Sjajno je otvorio Nole odlučujući gem. Dva mini brejka napravio je na startu i poveo sa 4:0, potom stigao do šest set lopti i drugu iskoristio, dobio taj-brejk 7:1 i set 7:6.

6:6 - Drama u prvom setu se nastavlja! Novak nije uspeo da stigne do brejk šanse, Fric igra sve bolje i bolje.

6:5 - Uspeva Nole da povrati prednost, i to na mišiće!

5:5 - Polako se topi Đokovićeva prednost! Činilo se da će Novak lako da privede set kraju, ali žilavi Teljor Fric nije gubio nadu.

5:4 - Ne briljira prvi teniser sveta i u ovom gemu je Fric imao brejk priliku. Ovog puta je Amerikanac iskoristio šansu i smanjio rezultat u setu, vratio se u meč.

5:3 - Fric sa nulom dolazi do svog servis gema, a Đoković servira za osvajanje seta.

5:2 - Iako napet, i ovaj gem odneo je prvi teniser sveta!

4:2 - Amerikanac je sa dosta samopuzdanja odigrao ovaj gem, osvojio ga je sa "nulom"

4:1 - Potvrdio je Nole ekspresno prednost brejka i ako nastavi u istom ritmu brzo će kraj prvog seta.

3:1 - BREJK! Novak uvećava prednost, Amerikanac počinje da se lomi pred najboljim teniserom sveta.

2:1 - Nole igra rutisnki i - duplira prednost!

1:1 - Fric uzvraća i osvaja servis gem!

1:0 - Nole osvaja prvi gem bez mnogo muke. Srpski teniser deluje opušteno na početku meča, a tako i igra.

Ovako se Novak pripremao za meč.

