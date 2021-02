(UŽIVO) ĐOKOVIĆ - FRIC! PREKINUT MEČ - Čeka se odlazak publike sa tribina! Navijači NEGODUJU (FOTO+VIDEO)

Prvi teniser sveta Novak Đoković igra protiv Amerikanca Tejlora Frica u trećem kolu Australijan opena.

Ovo je treći međusobni duel Đokovića i Frica. Srbin je slavio oba puta na šljaci – u Madridu i Monte Karlu pre dve godine bez izgubljenog seta. Đoković ima 33 godine i zauzima čelno mesto ATP liste. Tejlor je deset godina mlađi i 31. je teniser planete.

ĐOKOVIĆ - FRIC 1:2 (7:6, 6:4, 3:6)

ČETVRTI SET:

Prekinut je meč dok publika ne napusti tribine, jer po nalogu vlasti svi sportski objekti moraju (sem neophodnih lica) moraju da budu ispražnjeni pola sta pre ponoći.

2:3 - Nole juri prednost Amerikanca

1:3 - Potvrdio je prednost Amerikanac ne pružaio Srbin nikakav otpor.

1:2 - Fric je lako osovjio svoj gem, a onda je opet dobio šansu da uzme servis gem prvom teniseru sveta. Novak ovog puta nije uspeo da se izvuče, Fric je napravio brejk i poveo u setu.

1:0 - Fric dolazi do brejk šanse na startu četvrtog seta, ali uspeo je Novak i ovog puta da spasi servis i uzme gem.

TREĆI SET:

3:6 - Do tri vezane set lopte došao je Fric , Novak se i ne trudi da mu uzvrati i Amerikanac dolazi do seta!

3:5 - Fric pravi BREJK

3:4 - Fric koristi Novakovu povredu!

3:3 - Nastavlja se klackalica u trećem setu

2:3 - Fric lako dolazi do gema!

2:2 - Odigrao je Nole ovaj gem ali s pravio čudne grimase u pojedinim monetima kao da ga nešto boli.

Posle oko pet minuta odsustva najboljeg tenisera sveta, kome je pomoć ukazivana u svlačionici, Nole se vratio na teren i izgleda da će moći da nastavi da igra!

Novak treated at C/O ❤️ pic.twitter.com/WOl5FsITLx

1:2 - I dalje bez brejka. Amerikanac dobro servira.

1:1 - Ponovo se Srbin igrao sa živcima navijača. Bilo je gusto, Novak je morao da spasava dve brejk lopte.

0:1 - Gem sa nulom osvaja Tejlor Fric na otvaranju trećeg seta.

DRUGI SET:

6:4 - Nole osvaja drugi set!

5:3 Dve brejk lopte ima Fric. Muči novaka prvi servis u ovom gemu. Ipak, uspeva da spase prvu brejk loptu, a potom i drugu. Sačuvao je svoj servis Novak, servira Fric za ostanak u drugom setu.

4:3 - Nova šansa za brejk Đokovića. Ne koristi je Srbin, izjednačenje. Atomski tenis u ovom trenutku gledamo. Dva atraktivna poteza izveo je Novak. Treći put prednost za Amerikanca, ali svaki put iz šešira Novak izvuče neki neverovatan potez i poentira. Sada brejk za Novaka. Gem koji traje već šest minuta nastavlja se. Na kraju osvaja Fric svoj servis.

4:2 - Siguran je Novak na svoj servis.

3:2 - Posle teškog gema, Đoković dolazi do dve brejk prilike. Šteta, Fric je uspeo da se vrati u gem i na kraju ga je dobio.

3:1 - Novak održava stečenu prednost! Amerikanac je dosta namučo Novaka u ovom gemu, igralo se poen za poen, ali je na kraju Nole uz više koncentracije osvojio gem

2:1 - Firc smanjuje Noletovu predsnost.

2:0 - Đoković potvrdio brejk! Nole se ekspresno vraća u prednost.

1:0 - Bravo! Đoković drugi set otvara brejkom. Bolji uvod nije imao da ima.

PRVI SET:

7:6 - Sjajno je otvorio Nole odlučujući gem. Dva mini brejka napravio je na startu i poveo sa 4:0, potom stigao do šest set lopti i drugu iskoristio, dobio taj-brejk 7:1 i set 7:6.

6:6 - Drama u prvom setu se nastavlja! Novak nije uspeo da stigne do brejk šanse, Fric igra sve bolje i bolje.

6:5 - Uspeva Nole da povrati prednost, i to na mišiće!

5:5 - Polako se topi Đokovićeva prednost! Činilo se da će Novak lako da privede set kraju, ali žilavi Teljor Fric nije gubio nadu.

5:4 - Ne briljira prvi teniser sveta i u ovom gemu je Fric imao brejk priliku. Ovog puta je Amerikanac iskoristio šansu i smanjio rezultat u setu, vratio se u meč.

5:3 - Fric sa nulom dolazi do svog servis gema, a Đoković servira za osvajanje seta.

5:2 - Iako napet, i ovaj gem odneo je prvi teniser sveta!

4:2 - Amerikanac je sa dosta samopuzdanja odigrao ovaj gem, osvojio ga je sa "nulom"

4:1 - Potvrdio je Nole ekspresno prednost brejka i ako nastavi u istom ritmu brzo će kraj prvog seta.

3:1 - BREJK! Novak uvećava prednost, Amerikanac počinje da se lomi pred najboljim teniserom sveta.

2:1 - Nole igra rutisnki i - duplira prednost!

1:1 - Fric uzvraća i osvaja servis gem!

1:0 - Nole osvaja prvi gem bez mnogo muke. Srpski teniser deluje opušteno na početku meča, a tako i igra.

Ovako se Novak pripremao za meč.

