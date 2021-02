Loša vest iz Melburna, NOLETU PUKAO MIŠIĆ?! Posle pobede izjavio: Ne znam da li ću moći na teren... (FOTO+VIDEO)

Novak Đoković je prošao pravu golgotu sa povredom, stegao zube i završio meč savladavši Tejlora Frica, a sada je veliko pitanje - da li će moći da igra osminu finala Australijan opena?

Po njegovim rečima, pukao mu je mišić pri jednom proklizavanju, te sada nije ni siguran šta će sada biti. On je dodao da se svakog momenta pitao da li da preda meč, ali je izgurao do kraja.

- Očigledno, mentalno emotivno se osećam sjajno, veliko olakšanje da sam izvukao meč u ovakvim uslovima. Jedinstvena situacija i meč za mene, mislim da je ovo jedan od najboljih u mojoj karijeri u ovakvim uslovima. Ne želim da pričam o intenzitetu i bolovima, ljudi ne shvataju kako sam se osećao na početku seta kada sam izašao na teren prilikom trećeg seta, jer nisam mogao da se krećem, da se rotiram, da udaram, mogao sam samo da serviram. Tada sam znao da je to jedina moja šansa, da serviram dobro i da probam nekad da pritisnem njegov servis. Dobio sam krucijalan brejk. ujedno sam i zabrinut, Mislim da je pukao mišić, ne znam šta se dešava, nemam sjajno iskustvo sa naprslinama mišića i nastavcima turnira, sve je u oblacima, uz božiju volju videćemo šta će biti - rekao je Novak.

