STIGLE VAŽNE VESTI O ĐOKOVIĆU: Poznato da li će srpski teniser nastaviti takmičenje! Trebalo je da igra protiv Raonića

Novak Đoković će biti spreman za meč osmine finala Australijan opena protiv kanadskog tenisera Miloša Raonića.

On se povredio u duelu sa Tejlorom Fricom, jedva stajao na nogama tokom trećegi i četvrtog seta, Amerikanca se vratio u igru, ali je Srbin u petom setu došao do pobede.

Posle meča Novak je bio zabrinut zbog povrede, nije bio siguran da li će izaći na teren protiv Raonića.

Ali, stižu lepe vesti. Ako je verovatni teniskom novinaru Hoseu Morgadu prvi teniser sveta je spreman.

Eurosport advancing that Novak Djokovic will play tonight.



He saw tho physios from the tournament and they look very optimistic about Nole's injury.