NOLE SE LAVOVSKOM BORBOM PLASIRAO U ČETVRTFINALE: Đoković zaboravio na povredu i pokorio Raonića

Novak Đoković pobedio je Miloša Raonića i plasirao se u četvrtfinale Australijan opena.

Najbolji teniser sveta Novak Đoković izborio je plasman u četvrtfinale Australijan opena, pošto je u osmini finala savladao Kanađanina Miloša Raonića sa 3:1 u setovima (7:6, 4:6, 6:1, 6:4).

Đoković se posle meča sa Tejlorom Fricom u kom se povredio na početku trećeg seta, ipak vraća na teren, ali u akvom stanju, to samo on zna.

U subotu uopšte nije trenirao, ali je dobar znak to što je nekoliko sati pre početka ovog mela uspešno odradio zagrevanje na terenu i u teretani.

Đoković i Raonić su se do sada sastajali 11 puta i Kanađanin nema nijednu pobedu.

U tih 11 mečeva, dva su igrana u Melburnu i to oba puta u četvrtfinalu, 2015. i prošle godine i Novak je pobeđivao u tri seta.

TOK MEČA

14:25 - Kraj meča! Novak je u četvrtfinalu! Siguran gem šampiona za kraj meča, njegovo 12. četvrtfinale u Melburnu i 18. uzastopna pobeda na ovom turniru.Protiv Raonića ima sada skor 12-0.

14:21 - Bilo je 0:40, pa je Raonić dobio dva poena, ali...Razmena udaraca, konačno Miloš greši na bekhend, loptica je završila u mreži i eto brejka!Novak servira za pobedu!

14:05- Raonić drži prednost toga što je prvi servirao u ovom setu. Uspeo je da povede sa 3:2, nije izgubio poen u gemu.

14:00 - Bilo je neugodno, 0:30 za Raonića.Uspeo je Novak da se konsoliduje, veže četiri poena i izjednači u ovom setu na 2:2.

13:57 - Propala prilika za brejkImao je Novak 15:40, dve prilike za brejk, ali ne vredi kad Raonićč servira dobro kad je najvažnije.Izvukao je Kanađanin nekako ovaj gem i sada vodi sa 2:1 u četvrtom setu.

13:50 - Siguran startDobar početa i za Novaka u servis gemu.Samo je lob u prvom poenu bio u autu, ostatak gema rutinski u korist branioca titule.

13:48 - Miloš je stigao jednu skraćenu loptu na kraju gema, prošao Novaka na mreži i dobio početni gem četvrtog seta.Prekinuo je seriju gemova u korist Đokovića.

13:45 - Maestralno! Novak uzima peti gem u nizu i dolazi do 6:1.Vodi sa 2:1 u meču sa Raonićem.

#Djokovic-Raonic 3rd set stats

Novak with 4 Aces to Milos 3

Novak 11 Winners - Milos 3

Novak 4 UFE - Milos 7.



One more, baby, be well, Idemo! pic.twitter.com/IqbFrkQ6v1 — C Kristjánsdóttir ●🐊 (@CristinaNcl) 14. фебруар 2021.

13:30 - Konačno brejk za Novaka! Prvu priliku u ovom gemu za brejk, Novak ne koristi, jer je Raonić na 30:40 pogodio servis viner.Ali posle nove prednosti, Novak ga je naterao na grešku iz forhenda i sada je 3:1!

13:25 - Odličan servis gem za broja jedan.Miran je, siguran u svoje udarce, važno je da nastavi tako.

13:16 - Uspeo je Raonić da odservira i sačuva tu prednost brejka i sada je 1:1 u setovima.Moraće Novak da nađe način kako da ga ugrozi prilikom servisa. Imao je prilike u prvom setu, ali ne i u drugom.

13:11 -Za sada, Novak je uradio što je do njega, as servisom je zapečatio ovaj gem, smanjio na 4:5 i ostao u setu.Kanađanin servira sad za izjednačenje u setovima.

13:09 - Četiri as servisa za Miloša, koji se i pored toga kockao.Sa 40:0, došli smo do 40:40, ali je onda opet profunkcionisao servis Raonića, prvo viner, pa četvrti as u gemu za 3:5.

13:03- Čini se da Novak ima problema sa povredom. Trudi se da igra kraće poene.Na 40:15 odigrao je servis-volej, servis u dijagonalu, prvi volej iz bekhenda i sada je 3:4.

12:57- Duplom servis greškom Novak je poklonio Raoniću 15:40 i dve brejk lopte.Novak se izvukao u narednom poenu, ali je potom Raonić prošetao Novaka u narednom poenu, završio ga je vinerom iz forhenda po dijagonali.Prvi brejk u meču.

12:54 - Čini se da je ukazana pomoć dala rezultat, Miloš je odigrao dobar gem, izgubio samo poen i izjednačio na 2:2.

12:47 - Raonić zatražio medicinski tajm-aut. U pauzi između gemova, ukazuje se pomoć Milošu Raoniću. Bandažiraju mu desni skočni zglob.

12:46 - Spašena brejk lopta! Prva brejk prilika za Raonića u ovom setu - Novak je spašava servis vinerom po dijagonali. Dobio ne dug poen za prednost, a onda pogrešio prilikom jednog forhenda za novo izjednačenje. Uspeo je Novak da izdrži nalet i sačuva servis.

12:37 - Nova prilika za brejk, na 40:30. Ipak, Raonić je oterao Novaka sa terena, usledio je bekhend koji je završio u autu.Viner, pa as i Kanađanin je izjednačio u ovom setu (1:1)

12:31 - Dobar start drugog seta, dobijen početni servis gem

12:17 - Novak dobija taj-brejk (7:6)

Crucial first set goes to @DjokerNole 👊



The World No. 1 leads Raonic 7-6(4) at the #AusOpen pic.twitter.com/Q2nYDzZUeD — ATP Tour (@atptour) 14. фебруар 2021.

12:12 - Novak dobija gemove na svoj servis. Vidljivo je da u pojedinim trenucima oseća nelagodnost, ali čini se da mu ne smeta da dobija poene (5:5)

11:58 - Đoković propušta prvu priliku za brejk, ali ne popušta bitno u igri (4:4)

11:53 Kakav način da se gem završi - as servis. Kao Raonić maločas i Novak je ispalio neuhvatljiv servis i izjednačio na 3:3.

11:46 - Novak sve bolji. Samo jedan izgubljen poen u ovom gemu, broj jedan igra sve bolje (2:2)

11:39 - Novak normalno serviraDobar znak, Novak se za sada kreće bez problema. Sve uspeva da odigra. Dobio je i prvi servis gem. (1:1)

11:34 - 0:1 - Raonić osvojio početni gem (0:1)

11:30 - Početak meča.

11:24 - Novak i Raonić su izašli na teren, počelo je zagrevanje.