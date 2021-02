SKANDALOZAN NAPAD NA NOVAKA - ON JE ZLIKOVAC, BOLJE JE DA ZAČEPI! Neviđena pljuvačina bivšeg kolege o kojoj će se pričati!

Novak Đoković je zlikovac koji je bio potreban tenisu, on doživljava poniženja zbog svojih poteza, kontroverzan je i bolje bi mu bilo da začepi!

Sve to je napisao bivši australijski teniser Sem Grot, sada stručni konsultant i kolumnista "Herald Sana", dodavši da Đoković i Kirjos nisu tako različiti kako bi voleo da misli. Potom je u dugačkoj kolumni rešio da pobroji sve ono što zamera prvom igraču planete i zbog čega je on negativac u svetskom tenisu. "Nijedan od njih neće uživati da čita ovo, ali svidelo im se to ili ne, dvojica teniskih zvezda koje su u "ratu" Novak Đoković i Nik Kirjos zapravo dele nekoliko stvari, počeo je Sem Grot.

Obojica vole da polarizuju javnost i dobijaju kritike za sve što urade. Oni su uvek daleko više na meti nego njihove kolege. Ali ta "vrelina" koju dobijaju stiže iz različitih razloga. I obojica se sa njom nose na drugačije načine.

Kirjos zna da on nije svačija "šolja čaja". On je to što jeste i ako vam se ne dopada, šteta za vas. Đoković, na drugoj strani, trudi se da oda utisak da ne mari da li ga neko ne voli, ali duboko dole nisam siguran da je to tačno.

On igra pored dvojice najpopularnijih i najfenomenalnijih teniskih talenata koje je ovaj sport ikad video. I mada je više nego izvesno da će ih prestići po broju osvojenih grend slem titula, on nikada nije dobio univerzalnu podršku kao onu. Saosećam se s njim zbog toga.

Svakoj velikoj eri je potreban zlikovac. I on je postao upravo to.

Na terenu, Đoković je neverovatan. On je na drugom nivou, momak kojeg nikad ne želi da dobijete na žrebu i jedan od najvećih talenata koje smo ikad imali. Ali van terena sebi nije činio usluge - naročito u poslednjih 12 meseci.

Adrija tur je bio katastrofa. Biti diskvalifikovan je bilo ponižavajuće, deleći svoje "anti-vakserske" poglede je bilo kontroverzno, a tu je i svađa sa Kirjosom i pokušaj puča u (ATP) Savetu igrača.

Čak i ono što se desilo u Adelejdu, kada je tražio bolji karantin za one u Melburnu - za šta bi neki rekli da je radio za druge igrače - sve to mu se obilo o glavu. Ko god ga savetuje, radi loš posao. Ili možda on samo ne sluša.

Sa svakom novom kontroverzom, dolazi i neko novo opravdanja - mislio sam na druge, radio sam to za tenis i tako dalje. Ali tvrdnje da deluje zarad višeg dobra često deluju samoporažavajuće transparentno. Budimo iskreni, to je uglavnom očigledno prvo i prevashodno sve zbog njega samog.

Teniseri su sebični ljudi, ne samo Đoković, svi mi. Ovaj sport nagrađuje individualni uspeh. Radiš ono što je najbolje za tebe. Za Đokovića, sada, to su grend slem trofeji. To je sve. On želi da taj rekord bude njegov. On želi da njegova legat bude da je najbolji teniser svih vremena i da sve ove kontroverze budu zaboravljene. Ali on sebi ne čini uslugu time.

Zato, kada se on čini nevinom žrtvom okolnosti, njegova prošlost boji poglede ljudi. Povrede uglavnom zahtevaju empatiju, pre nego sumnju.

Ovo se nije pojavilo niotkuda, ljudi ne dovode u pitanje ozbiljnost tvoje povrede bez razloga. Đoković ima reputaciju da je "dečak koji je dozivao vuka". On je otvoreno rekao da ga ljudi doživljavaju kao lošeg momka, dok drugi (čitaj: Rafa i Rodžer) dobijaju bolji tretman. Možda postoji istina u toj tvrdnji, ali ni on nije bez krivice.

Nekad morate da se zapitate da li je lakše da samo začepite svoja usta. Možda mu je muka od toga. On je globalni teniski superstar, on ima pravo na svoje mišljenje i možete reći da je zaslužio svoje pravo da ga podeli. Nažalost po njega, kada govori, on gotovo uvek deluje da je u manjini.

Žalim ga zbog toga. Mislim da duboko dole on želi da kao i svi mi oseti odobravanje i da se dopadne drugima. Niko ne želi da bude dečak na igralištu bez drugara.

Deluje gotovo apsurdno da jedan od najboljih igrača jedne generacije može da ima tako negativnu javnu sliku i nažalost za njega, nisam siguran da će to moći da promeni ako nastavi da "diže vatru".

U bilo kojoj drugoj eri ne mislim da bi bilo ovako. Ali Rodžeru i Rafi je bio potreban negativac i dobili su Novaka", naveo je Sem Grot u dugačkom tekstu.