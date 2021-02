Srbija DOBILA POLUFINALISTU Australijan opena!

Neverovatni ženski dubl par Nina Stojanović i Darija Jurak plasirao se u polufinale Australijan opena.

U tri seta 6:7 (3), 6:3, 6:2 su pomenute dame porazile Aleksandru Krunić i Martinu Trevizan.

Malo ko je očekivao srpski derbi u četvrtfinalu australijskog grend slema, a on je bio i te kako zanimljiv.

Izvesnije je bilo da se u muškom singlu desi srpski derbi u ovoj fazi turnira, za šta je nedostajalo da Dušan Lajović porazi Aleksandra Zvereva, ali su ipak dame uspele u toj nameri.

Nina Stojanović igra odlično u Melburnu, pohod u singlu zaustavila joj je Serena Vilijams, ali još nema te dame koja bi to uradila u dublu. Do polufinala je sa partnerkom stigla nakon velikog preokreta.

Mnoštvo preokreta viđeno je u prva dva seta, da bi treći bio potpuno u znaku Nine i Darije koje su vezale dva brejka već na otvaranju i ekspresno stigle do 4:0, nakon toga su odlično servirale do kraja seta i sprečile rivalke.

Na putu ka finalu ovom dubl paru stajaće treći nosioci, Krejčikova i Sinijakova.