(UŽIVO) ĐOKOVIĆ – ZVEREV Drama u Melburnu! Igra se ODLUČUJUĆI SET, Đoković iskalio bes na reketu

Novak je u meču osmine finala eliminisao Miloša Raonića, a Zverev je bio bolji od Dušana Lajovića.

Srpski teniser trenutno je prvi na svetu, dok Nemac zauzima sedmo mesto na ATP rang listi.

Današnji meč svakako nije za titulu, ali zbog mesta odigravanjaima takvu težinu, prosto jer će pobeda značiti plasman u polufinale, dakle u poziciju na korak do samog meča za trofej. A tamo čeka jedan veliki autsajder Arslan Karacev.

TOK MEČA

Treći set

13:04 - Prvi reket sveta uspeva da se stabilizuje posle onog petog gema i smanji na 2:4.

12:55 - Đoković besan na sebe, slomio reket. Nije iskoristio brejk loptu u ovom gemu da se vrati u set.

12:51- Nakon Zvereve potvrde brejka, Novak prekida mini seriju protivnika, upisao prvi gem u trećem setu.

12:45 - Brejk Zverev! Kakav poklon Novaka protivniku, dupla greška na 30:40 za brejk Zvereva.Nadajmo se da je ovo sam trenutno i da će brzo pronaći ritam igre iz drugog seta.

12:41- Zverev odlučniji! Za razliku od početka prošlog seta, Nemac sada nije dozvolio brejk.

Drugi set

12:34 - Novak dobija drugi set! Imao je Zverev 0:30 u ovom gemu, ali Novak je bio sjajan. Četiri poena u nizu, od toga as servisi na kraju za izjednačenje posle 29 minuta igre u setu, 6:2!

12:27 - Đoković nastavlja dobro da servira. Izgubio je svega poen u šestom gemu i sada Zverev servira da ostane u setu.

12:22 - Novi izuzetna gem Đokovića, dobio ga je za svega 68 sekundi, ali Zverev uzvraća.

12:18 - Novi brejk za Novaka! Đoković hvata šampionski ritam, posle 30:30 usledila su dva odlična poena i sada ima dva brejka viška u drugom setu.

12:13 - Maestralan gem za Đokovića koji je dobio osam od poslednjih devet poena na startu drugog seta. Gem sa nulom za potvrdu brejka.

12:11 - Sjajan početak seta za Novaka!Odmah je napravio brejk izgubivši samo jedan poen. Sada treba potvrditi ga i nastaviti mirno.

After 60 minutes the first set is done.



It's @AlexZverev leading 7-6(6) over Djokovic at the #AusOpen pic.twitter.com/37CA3nXrIa