'NE ŽALIM SE!' ĐOKOVIĆ: Mnogo je povreda u Australiji, ovo što vidimo nije normalno!

Novak Đoković, najbolji teniser sveta, pričao je o uslovima na Australijan openu koji su prouzrokovali mnoge povrede kod tenisera.

Teniseri i teniserke nisu smeli 14 dana da izlaze iz soba po dolasku u Australiju, te je kasnije veliki broj imao problema sa različitim povredama.

Takmičari nisu ušli spremni u prvi Grend slem u sezoni, u sobama nisu imali uslove kakve bi imali napolju, pa je Novak posle pobede nad Sašom Zverevim pričao o povredama.

„Ono što gledamo nije normalno. Teniseri iz vrha su najspremniji, to je već dokazano. Ali imamo povrede Beretinija, Dmitrova, Rafe, Saše, mene... Očigledno da sve to ima veze sa uslovima. Ne žalim se, ali moramo da budemo realni“, rekao je Đoković. Ljudi ne razumeju kako karantin od 14 dana utiče na igračevo telo. To je uzelo maha“, dodao je Novak.

Najbolji teniser sveta potom je na srpskom rekao da je video veliki broj emotivnih i mentalnih lomova.

Đoković je pričao i o polufinalnom meču gde ga očekuje duel sa Aslanom Karacevim.

„Pozitivna stvar je što sam se od drugog seta osećao najbolje od trenutka povrede u trećem kolu“, rekao je Đoković i dodao da neće trenirati pred meč sa ruskim teniserom.

„Karacev je ovde sa razlogom, nadam se da ću fizički biti spreman“, zaključio je Novak.

Meč između Đokovića i Karaceva na programu je u četvrtak ujutru.