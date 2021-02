TO, NOLE, MAJSTORE! Đoković savladao Rusa, pa obezbedio sebi mesto u finalu AO!

Prvi teniser sveta Novak Đoković odigrao je deveto polufinale Australijan opena, a sa druge strane mreže bila mu je najveća senzacija u novijoj istoriji tenisa, Rus Aslan Karacev, 114. teniser sveta.

Nole je sebi obezbedio finale rezultatom 3:0 u setovima (6:3, 6:4, 6:2).

Tok meča:

TREĆI SET:

5:2 - Brejk za Noleta!

4:2 - To, Nole! Srbin sve bliži finalu AO!

3:2 - Novak vraća brejk!

2:2 - Ovo nije dobro! Rus vraća brejk! Ne predaje se Karacev, dobio je jednu šansu u četvrtom gemu i iskoristio ju je, pa je izjednačeno u trećem setu.

2:1 - Rus smanjuje prednost.

2:0 - Nešto lakši gem za srpskog tenisera.

1:0 - Nole osvaja prvi gem, deluje da se sve vreme muči. Treći set ipak je otvorio brejkom.

Djokovic digs this one out but with the other face of the racquet. 😂 pic.twitter.com/1yeJv5gJP6