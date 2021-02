SIMBOL SREĆE? Novak se spremao da servira, a onda je 'uleteo' on i izmamio osmeh na Đokovićevom licu! (FOTO)

Novak Đoković igra meč polufinala Australijan opena protiv Aslana Karaceva za ulazak u svoje deveto finale na ovom turniru.

Očekuje se zanimljiv meč najboljeg igrača i ruskog anonimusa, a da će sve bit još zanimljivije postarao se jedan leptir koji je uleteo na teren baš kod servisa Novaka Đokovića na startu meča i rezultata 1:1.

Djokovic briefly menaced by a butterfly 🦋



Same thing happened to Osaka, of course. These are Australian wildlife invasions we can get behind ... pic.twitter.com/LNsIK6eHa4