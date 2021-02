ĆUTALA JE DO DANAS, ALI VIŠE NIJE MOGLA! Novakova Jelena se nije oglašavala od starta AO, a danas je na Tviteru OVO poručila suprugu! (FOTO)

U finalu ga čeka pobednik meča Medvedev - Cicipas, a Đokovićeva prednost može da bude to što ima dan više za odmor, ali i to što mu je ovo deveto finale u Melburnu, gde je već osvojio osam pehara, dok će njegov rival, ko god to bio, igrati svoje prvo finale na “Rod Lejver Areni”.

Novakova supruga Jelena Đoković nije se ovih dana oglašavala na društvenim mrežama, ali je posle plasmana u finale morala da podeli svoje utiske i svoje impresije zbog igara svog dragog.

- Vau, vau! Svaki meč je poklon i trofej! Ti si tako običan, a opet tako izvanredan! Tako sam inspirasana Novače! Hvala tiiii! Idemooo - napisala je Novakova supruga.

Wow wow!!! Each match is a gift and trophy! You are so ordinary and yet so extraordinary ♥️🙌🙏 i’m so inspired @DjokerNole thank youuuuuu ♥️♥️♥️ idemoooooo