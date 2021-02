NOVAK SNIMA FILM: Senzacionalna vest iz Melburna - Đoković otkrio kada će se pojaviti na ''velikom platnu''

Novak Đoković otkrio je da trenutno snima dokumentarac u kojem će se između ostalog videti i detalji iza kulisa ovogodišnjeg Australijan opena.

U delu konferencije za medije na srpskom jeziku pitali smo Novaka koliki procenat njegovog dana trenutno odlazi na oporavak posle povrede u predelu abdomena u trećem kolu sa Tejlorom Fricom.

-Oporavak predstavlja 100 posto mog dana, pet dana sam sve svoje vreme proveo u oporavku. Snimam dokumentarac, sve će se to videti na ekranima, do kraja ove godine, mogu da najavim i to. Beležim dosta stvari koje doživljavam u ovom periodu, u poslednjih nekoliko meseci, pa ćete imati prilike sve to da vidite - rekao je Đoković.

Ponovo je bilo reči i o nastavku sezone i o tome kakvi će uslovi vladati. Novak ističe da je trenutno u fazi čekanja, kao i svi drugi, ali da ne misli da će se mnogo toga promeniti.

-Jesam komunicirao s nekim igračima, uglavnom su se žalili na trenutno stanje i interesovali se za novosti. S obzirom na to da nisam više u Savetu igrača, ne mogu da utičem na velike odluke koje se donose. Po strani sam i čekam, kao i svi, obećali su nam pre desetak dana odgovore i još ništa nismo dobili od naših predstavnika u Savetu. Na osnovu pređašnjeg iskustva, deluje da će stvari samo da se odvijaju onako kako su prethodno postavljene – ništa se neće uraditi, samo će se odugovlačiti i nastaviti dalje. Jedino što može da se dogodi za promenu jeste da se ujedini veliki broj igrača i da odluče da neće u tim uslovima da igraju, ali ne vidim da će se to desiti -kaže Đoković i dodaje:

-Možda, možda ne, ali blizu je kraj Australijan opena, imamo turnire u Singapuru. Izgleda da će ostati pravilo da će igrač moći da vodi samo dve osobe, da ćemo svugde biti u karantinu… To je što je, rekao sam da nisam saglasan i da je bitno da se prilagodimo svakoj zemlji jer svaka zemlja ima posebnu situaciju i sistem. Ako ćemo ići na taj način, bolje je da odaberemo jedno mesto, da tu igramo dva-tri meseca i da onda možemo da dovedemo i familije, koliko god hoćemo ljudi, da smo svi tu zatvoreni i da niko neće izlaziti. To je OK, tako je funkcionisalo u NBA. Publike neće biti nigde u Evropi, možda malo u Majamiju.

Za kraj, Novak je slikovito objasnio delikatnost situacije.

-Izuzetno je nepredvidljivo – evo u Singapuru ako je neko pozitivan ili ako je bliski kontakt nekog pozitivnog, on mora 22 dana da se izoluje. Znači, njemu je otišlo mesec dana sezone. Imaćemo mnogo problema ako nastavimo u ovom tempu, i u Australiji je bilo problema, ne možemo da očekujemo da neće biti pozitivnih slučajeva u narednom periodu, naprotiv, biće ih mnogo - zaključuje Đoković.

Novak će se u nedelju u finalu Australijan opena sastati sa boljim iz duela Danil Medvedev – Stefanos Cicipas.