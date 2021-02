O NOVAKU NIKO OVAKO NIJE PRIČAO - Neverovatno, kakve reči Rusa pred veliko finale!

Danil Medvedev, rival Novaka Đokovića u finalu Australjan opena (nedelja, 09.30), održao je mnogima lekciju pred veliki duel sa prvim teniserom sveta.

Nole pred finale malo pecnuo Rusa, poručio je generaciji koja dolazi da će morati žestoko da se potrudi da bi sknuli sa trona njega, Rafaeka Nadala i Rodžera Fedrera.

- Verujem mu. Znam da ću morati da prikažem svoj najbolji tenis, ako želim da ga pobedim. Trijumf protiv njega u finalu je možda nešto najveće u svetu tenisa. Volim Novaka kao igrača i kao osobu. Iskreno ne vidim ništa loše u njegovim rečima. I ne treba mi veća motivacija od toga što igram finale grend slem turnira - poručio je Rus i iskreno dodao:

- Novak je favorit jer nikada ovde nije izgubio u finalu. Ja imam ulogu izazivača. Borim se protiv momka, koji je ovde osvojio osam titula. I srećan sam zbog toga. Volim da igram protiv Đokovića. Uvek su ti mečevi teški i psihički i fizički. On je jedan od najboljih u istoriji našeg sporta. Obojica ćemo imati neku vrstu pritiska. On juri 18, ja prvu gren slem titulu. Ako govorimo generalno, nemam šta da izgubim, iskreno.

U prethodnih sedam mečeva skor je 4:3 za Đokovića.

- Nije to toliko važno, osim ako nije recimo 10:0 u korist jednog igrača. Svaki od naših duela je različit. Samo smo jednom igrali na gren slemu, baš ovde. Pobedio me u četiri teška seta, iako mislim da tada nisam bio na nivou na kojem sam sada. To što smo već igrali, što ga poznajem, daje mi veće šanse u finalu.