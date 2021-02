'Za Srbina da ima trenera Hrvata je NEČUVENO' Đokovića NIKO NIKADA nije ovako žestoko branio: SRAMOTA ME JE ŠTA MU RADE!

Nekadašnji direktor Australijan opena Pol Meknami stao je u odbranu najboljeg tenisera na planeti Novaka Đokovića.

- Geopolitika je važna. On neće da bude Švajcarac, neće da bude Španac. Kada kažete "Balkan", ljudi vas gledaju drugačije. Za Srbina da ima hrvatskog trenera je neverovatno, to je nešto nečuveno. To je ozbiljna izjava samo po sebi - hvali Meknami Đokovićevu odluku da njegov trener bude Goran Ivanišević, a potom nastavlja.

- Sramota me je, a ja sam bio deo ATP borda. To je nečuveno. Uobičajena protekcija koju dobija najbolji teniser sveta je upadljivo odsutna. Neverovatno je da igrači ne odlučuju ko od njihovih kolega će da ih predstavlja. Novak ima podršku bar 50 odsto od top 100 igrača - kaže nekadašnji direktor AO za "The Age".

- Mislim da njegova ličnost, ono što on predstavlja, nije na pravi način shvaćena od strane Australijanaca. Boli me to što vidim da se čovek velikog srca i dobrih namera šutira kao neko đubre - zaključio je Meknami.