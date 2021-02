BRAVOOO NOLE! ĐOKOVIĆ JE KRALJ AUSTRALIJEN OPENA - Pobedom protiv Medvedeva osvojio 18. Grend slem titulu!

Novak Đoković osvojio je devetu titulu u Australiji i svoju 18. Grend slem titulu.

Novak Đoković i Danil Medvedev od 09.30 sati po našem vremenu igraju finale Australijan opena.

Novak Đoković - Danil Medvedev 7:5, 6:2, 6:2

Treći set:

6:2 - KRAJ! Novak je osvojio Australijan open.

5:2 - Ovo je bila možda i poslednja prilika da se Rus vrati u igru. Imao je 15:30, nije uspeo da vrati jedan servis, a onda je posle duže razmene dobio lopticu pod noge koju takođe nije uspeo da iskontroliše. Novak je na gem od titule!

4:2 - Prati Medvedev koliko može, ali Novaka interesuje samo njegov servis sada.

4:1 - Prvi poen nije bio najsigurniji, ali sve posle toga je ukazivalo da Medvedev ne može da uradi ništa protiv Đokovića koji je determinisan da ovaj meč završi što pre.

3:1 - Evo gema za Medvedeva koji je odigrao jedan neverovatan poen i osvojio ga na mreži tako što se loptica samo "slila" niz sajlu. Nakon toga je požurio i odservirao za umanjenje razlike.

3:0 - U ovom gemu je bila jasna razlika između prvog i četvrtog tenisera sveta. Gazi Đoković ka devetoj tituli Australijan opena uz potvrdu stečenog.

2:0 - Breeeeejk za Novaka!!!

The Djokovic train is full steam ahead 🚂@DjokerNole races to a 3-0 lead in the third set against Daniil Medvedev, having won the first two sets.#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/ozEYnUSubF — #AusOpen (@AustralianOpen) 21. фебруар 2021.

Ovo je sada preteško za Rusa koji je psihički poljuljan, jasno mu je da će teško zaustaviti mašinu sa druge strane. To ga je dovelo do duple servis greške i ukazane brejk prilike za protivnika. Nole je ostao u razmeni, privlačio Danila na mrežu, a ovaj je upravo nju pogodio.

1:0 - Spasene su dve brejk lopte. Kakva nervoza je prisutna kod Medvedeva, nikad viđena na velikoj sceni. Ponovo je hteo da slomi reket, ali je to ipak izbegao pričom sa svojim boksom. Nije imao recept i to mu sve teže pada.

Drugi set:

6:2 - Seeeeeet za Đokovića!

5:2 - Nije ruski predstavnik pravio previše grešaka, nije bio ni loš u razmenama, polako je gradio izgubljeno samopouzdanje i tako stigao do djusa. Ipak, prvi servis je bio tu, brzine čak 203 kilometra na sat, a onda još jedan i sada je Novak vrlo blizu da osvoji i drugi set. Medvedev je slomio i reket po objavi novog rezultata, vidno je uzrujan.

4:2 - Ovo je bio onaj momenat kada Medvedev pokazuje zašto je u finalu. Siguran gem, Danil je i dalje tu.

4:1 - Kako se raspucao Novak iz forhenda, a sa druge strane mu pomaže Rus koji nekontrolisano šalje riterne koji je odlučio da ide na sve ili ništa. Veoma lako potvrđen brejk i sada je, apsolutno, momentum skroz na Đokovićevoj strani.

3:1 - Novak oduzimaaa servis!!! Ovo je sada već opipljiva prednost i veliki preokret koji će sigurno uticati na Medvedeva.

2:1 - Koncentracija Medvedeva je malo popustila, pravi neke greške koje nisu uobičajne za njegov stil igre. Izbacio je dve loptice u aut, dao gem loptu Novaku koji je to realizovao posle jedne strahovite razmene. Novak preokreće u drugom setu.

1:1 - Ribrejk Novaka ekspresno! Pa kakav ritern ima srpski as. Na bukvalno identičan način kako je Danil oduzeo njemu servis, on je to učinio u drugom gemu. Minus je odmah pokriven.

0:1 - Brejk za Medvedeva na startu drugog seta... Iskoristio je ruski teniser jedinu priliku koja mu se ukazala, ali uzročno-posledično je to što, čim Novak napravi grešku, Medvedev dolazi do prevage, nikako u celosti svojom igrom.

Prvi set:

7:5 - Set za Đokovića!!! Borio se Medvedev, imao protiv sebe 40:0, došao do dva poena brza, ali onda je vratio Novak neverovatnu bombu iz riterna i zaključio prvi korak ka odbrani titule!

4:4 - Siguran gem Medvedeva. Sjajno servira ruski teniser u ovim momentima. Novak ne dolazi u priliku da napravi brejk.

4:3 - Novak prekida nalet ruskog tenisera! Đoković rutinski osvaja svoj servis gem i ponovo stiže do prednosti! Čeka nas uzbudljiva završnica prvog seta.

3:3 - Izjednačenje. Medvedev bez izgubljenog poena uspeva da potvrdi brejk. 25-godišnji Rus osvaja tri vezana gema.

3:2 - BREJK! Medvedev uz dosta sreće uspeva da oduzme servis Đokoviću. Nekoliko grešaka napravio je Novak u ovom gemu, što je ruski teniser iskoristio i u narednom gemu će servirati za izjednačenje.

It's the perfect start for the world No.1 👌@DjokerNole races to a 3-0 lead in the opening set against Daniil Medvedev.#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/1EnV691I4r — #AusOpen (@AustralianOpen) 21. фебруар 2021.

3:1 - Medvedev prekida nalet Đokovića. Ruski teniser zahvaljujući izuzetno snažnom servisu uspeva da osvoji svoj prvi gem u velikom finalu.

2:0 - BREJK! Kakav start Đokovića! Srpski as je izvršio pritisak na Rusa odmah na startu meča, Medvedev je grešio, Novak stigao do dve vezane brejk lopte i iskoristio drugu šansu za prednost 2:0

1:0 - Odličan start Srbina! As odmah na startu, pa dva sigurna poena za 40:0. Jedna Novakova lopta završila je u mreži u nastavku gema, ali već u narednom poenu Novak je iznudio grešku Medvedeva i osvojio prvi gem na meču.

09:37 - Igrači izlaze na teren! Spektakl uskoro počinje! Novak će imati sjajnu pordšku srpskih navijača.

9.30 - Zagrevanje je u toku! Novak uskoro izlazi na teren!

Grend slem učinak

Novak igra za svoju devetu titulu u Australiji i 18. Grend slem titulu, dok će Medvedevu ovo biti tek drugo Grend slem finale pošto se borio za trofej na US openu 2019. godine.

Međusobni učinak

Novak i Danil su se u dosadašnjem delu karijere sastajali sedam puta i najbolji teniser sveta nije baš prolazio krajnje dominantno kao što to čini u većini slučajeva sa igračima koji se ne zovu Rafael Nadal ili Rodžer Federer. I sa Rusom je gusto, vodi Nole sa 4:3, ali poslednji okršaj je primao protivniku koji je glatko slavio sa 6:3, 6:3 na finalnom Mastersu u Londonu.

Put do finala Australijan opena

Đoković je na startu takmičenja savladao Žeremija Šardija sa 3:0, zatim je pao Frensis Tiafo sa 3:1, a onda je došao famozni duel sa Tejlorom Fricom gde se Novak povredio i umalo predao susret, ali na kraju slavio sa 3:2. Oporavio se srpski as i nastavio put ka finalu - po 3:1 poraženi su Miloš Raonić i Aleksandar Zverev, a za kraj je palo rusko iznenađenje i kvalifikant, Aslan Karacev u tri seta.

Ruski teniser je znantno manje proveo vremena na terenu, jer mu je setove uzeo samo naš Filip Krajinović u osmini finala (3:2), a ako se izuzme Fića, oružje sa nulom su položili redom Vasek Pospišil, Roberto Karbaljes Baena, Mekenzi Mekdonald, Andrej Rubljov i Stefanos Cicipas.

Izjave pre meča

Đoković je pre susreta za Danilom izjavio da će mlada generacija, kojoj pripada i njegov protivnik u finalu. morati dobro da pomeri zadnjicu kako bi sustigli njega, Rafu i Rodžera, te da im se neće skloniti bez borbe. Sa druge strane, Medvedev je rekao da nema pritisak pred veliku borbu u Melburnu i da igra protiv čoveka koji do sada tamo nije izgubio nijedno finale.

Kroz brojke i zagarantovani vrh

Đoković će ostati na prvom mestu kada se u ponedeljak objave nove ATP lestvice bez obzira na rezultat. On će postati rekorde po broju nedelja kao svetski broj 1, kada 8. marta provede 311. nedelju kao prvi igrač sveta, nadmašujući rekord Rodžera Federera od 310 nedelja.

Šanse i predviđanja

Kladionice za sada daju skoro pa podjednake šanse srpskom i ruskom tenisu da osvoje prvi Grend slem uu sezoni.