UŽIVO NA PINK.RS! NOVAK OSVAJA PRVI SET U VELIKOM FINALU AUSTRALIJAN OPENA! Đoković - Medvedev 7:5

Novak Đoković i Danil Medvedev od 09.30 sati po našem vremenu igraju finale Australijan opena.

TOK MEČA:

Prvi set:

7:5 - Set za Đokovića!!! Borio se Medvedev, imao protiv sebe 40:0, došao do dva poena brza, ali onda je vratio Novak neverovatnu bombu iz riterna i zaključio prvi korak ka odbrani titule!

4:4 - Siguran gem Medvedeva. Sjajno servira ruski teniser u ovim momentima. Novak ne dolazi u priliku da napravi brejk.

4:3 - Novak prekida nalet ruskog tenisera! Đoković rutinski osvaja svoj servis gem i ponovo stiže do prednosti! Čeka nas uzbudljiva završnica prvog seta.

3:3 - Izjednačenje. Medvedev bez izgubljenog poena uspeva da potvrdi brejk. 25-godišnji Rus osvaja tri vezana gema.

3:2 - BREJK! Medvedev uz dosta sreće uspeva da oduzme servis Đokoviću. Nekoliko grešaka napravio je Novak u ovom gemu, što je ruski teniser iskoristio i u narednom gemu će servirati za izjednačenje.

It's the perfect start for the world No.1 👌@DjokerNole races to a 3-0 lead in the opening set against Daniil Medvedev.#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/1EnV691I4r