NOVAK OTKRIO KOGA BI IZVEO NA VEČERU: Ima li Jelena razloga da mu zameri? (VIDEO)

Đokoviću se i te kako dopalo da se vrati na trenutak u detinjstvo kroz ćaskanje sa Andrijom, kome je opisao i šta ga inspiriše i koje sportove voli.

“Imam dvoje divne dece, Stefana koji ima šest godina, Taru, ima tri. Provodim najviše vremena sa njima. Volim ostale sportove, dosta vremena u detinjstvu proveo sam u planinama, skijao sam dosta. To je divan sport, lep je osećaj spustiti se niz planinu, to je možda omiljeni sport posle tenisa. Onda slede svi sportovi sa loptom, fudbal, košarka, rukomet… Volim golf”, rekao je Đoković.

Srbin je otkrio i jedan mali trik za bolju igru.

“Fokusiram se na disanje. Stalno dišemo, ali nikad o tome ne razmišljamo. Kada počneš da razmišljaš o tome i fokusiraš se, onda možeš da poboljšaš funkcionisanje i to je jedan od najlakših trikova da se fokusiraš”, naveo je Novak, koji nije imao dilemu na pitanje koga bi od slavnih ličnosti voleo da izvede na večeru.

“Majkl Džordan”, odgovorio je Novak, koji je prethodno i na jednoj konferenciji za medije u Melburnu naveo kako sanja susret sa velikanom košarke.

