PRVE FOTOGRAFIJE SA MESTA NESREĆE: Automobil Tajgera Vudsa POTPUNO SMRSKAN! Čuvenog golfera iz olupine izvlačili POSEBNOM MAŠINOM (FOTO+VIDEO)

Čuveni golfer Tajger Vuds doživeo je tešku saobraćajnu nesreću u mestu Rančos Palos Verdes, a kako šerif policije Los Anđelesa tvrdi, automobil golfera je pretrpeo veliku štetu i bila je potrebna posebna mašina kojom je Vuds izvučen iz vozila.

Golfer je bio vozač i jedini u automobilu, a nakon što je izvučen iz smrskanog vozila, prevezen je u bolnicu gde su mu konstatovane teške telesne povrede. Zasad je poznato da je zaradio barem nekoliko preloma kostiju u nogama.

Vuds je operisan, a zasad nije poznato njegovo stanje.

I dalje se ispituje kako je došlo do nesreće, a mediji su objavili i prve fotografije i video snimke sa mesta udesa:

