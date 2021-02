NOLE MOŽE DO 25 SLEMOVA: Bivši selektor Bogdan Obradović ne vidi smenu generacija u narednih pet godina

U Melburnu je proslavio grend slem punoletstvo, a do kraja karijere, ta brojka će narasti kao kvasac - do cifre od 25 titula sa najvrednijih teniskih takmičenja. Tako rezonuje Bogdan Obradović, srpski teniski stručnjak, koji smatra da Novaka Đokovića čeka još najmanje pet godina staža između belih linija.

Takođe, deveta titula sa Australijan opena ga nije previše iznenadila, iako je bilo dosta spoljnih faktora, poput povrede mišića, koji su remetili najboljeg igrača sveta.

- Kada uzmemo sve te parametre u obzir, trebalo bi mu čestitati i reći - svaka čast! Ali po mom mišljenju, Novakov najveći uspeh je to što je dobio u ovom trenutnku najboljeg igrača na planeti posle njega, Medvedeva koji je bio u velikoj seriji pobeda do finala Melburna.

Ali kada Novak odigra kako treba, on se prosto istopi. Mislim da je Rus odličan igrač, ali videćemo kako će dalje teći njegov razvoj i da li će uspeti da poentira, uzme neki grend slem - priča Obradović za "Novosti".

Nekadašnji selektor "orlova" nije previše ubeđen u mogućnosti generacije Zvereva, Tima, Cicipasa, Medvedeva. Barem dok je velika trojka na vrhu.

- Vidite, najavljivali su mnoge i pre njih. Simona, Gaskea, Congu, Nišikorija, ali svi oni su se istopili. Ni ovi sada, koji više nisu ni toliko mladi, već su tu neka sradnja kategorija, očigledno nisu sposobni da uzmu najveće trofeje pored Novaka, Rodžera i Rafe, za koje imam neizmerno poštovanje. Vidite i šta je Endi Marej rekao, da Tim nikada ne bi uzeo Ju-Es open da Đoković nije diskvalifikovan. Kada takvo mišljenje vlada među samim teniserima, onda vam je sve jasno - govori Obradović.

Našem asu predviđa najmanje pola decenije na teniskim terenima i rekordan broj grend slemova.

- Nole kao da je vampir, deluje sve mlađe i vidim ga na vrhunskom nivou još pet godina. Agilan je, um mu je bistar, kao da pije specijalnu krv nekih gorila (smeh). Siguran sam da može da osvoji 20-25 grend slemova u karijeri. Jedini faktor koji će na to da utiče jeste sam Novak Đoković. On je sebi i najveći protivnik, ali i najveći motivator - ubeđen je Bogdan.

KAO DA SU IGRALI DVA SPORTA Mada je utisak da je Medvedev bio bez šanse protiv Đokovića, za Bogdana, naš as je i u takvom izdanju bio daleko od svog najvišeg nivoa. - Moram da priznam da nisam previše oduševljen kako je Novak odigrao u finalu, a pošto ga poznajem nekih 20 godina, mislim da mogu to i da kažem. To ovi analitičari ne kažu, ali po mom mišljenju, da je bio na svom maksimumu, osramotio bi Medvedeva. A i ovako je izgledalo kao da su igrali dva različita sporta - ističe srpski stručnjak.

Smatra da je greška otpisati Rodžera Federera, koji je propustio godinu i kusur tenisa zbog operacije kolena, a uskoro će ući u petu deceniju života.

- Što se tiče Rodžera, on je kao Piter Selers u onom filmu u kojem stalno odbija da umre, iako ga upucaju više puta. Svi ga tu nešto otpisujemo, a on se vrati i osvoji grend slem. Kada su u pitanju Federer, Nadal i Đoković, očigledno je da za njih ne postoje pravila. Plašim se scene u kojoj Švajcarac u 45. diže grend slem pehar (smeh). Ali, kažem, ljudi, to je Rodžer, ne bi ga trebalo otpisivati. Majstore, ako hoćeš da ga pobediš, izađi na teren i pokaži da si bolji - u svom stilu podvlači nekadašnji selektor Dejvis kup selekcije Srbije.