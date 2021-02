SVET SPORTA ZAVIJEN U CRNO! Preminuo čuveni GOLMAN od posledica SRČANOG UDARA!

Kvintana je poslednjih dana bio glavna tema u Portugalu, a njegova bitka se na kraju završila tragično.

On je u ponedeljak doživeo srčani udar i hitno je prebačen u bolnicu.

U sredu se pojavila neproverena informacija da je preminuo i tada ga je gotovo ceo svet već oplakao.

Radosna vest je stigla u četvrtak, kada je saopšteno da je Alfredo ipak živ, ali da je u komi i da se bori za život.

Nažalost, najgore je usledilo u petak, kada je Kvintana definitivno otišao na večni počinak.

The news we didn’t want to hear. Alfredo Quintana, the goalkeeper for FC Porto and Portugal’s handball team, who suffered a cardiac arrest on Monday, has sadly passed away.



Our thoughts are with Quintana’s family, the Porto family and everybody connected.



Rest in peace 🌹 pic.twitter.com/1aHwYgBJqI