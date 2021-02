ŠOK REČI direktora Australijan opena: Novak KONAČNO NIJE KRIV! Ovo je razlog što je Đoković RAZAPINJAN

Pre nego je deveti put u karijeri podigao pehar namenjen pobedniku Australijan opena najbolji teniser sveta Novak Đoković našao se na meti kritika.

One su se desile jer se usudio da od organizatora Australijan opena zahteva bolje uslove za tenisere i teniserke koji su dve nedelje bili u korona-izolaciji i nisu smeli da napuštaju hotelske sobe iako su bili potpuno zdravi.

Ti "zahtevi" su predstavljeni i kao svojevrsni "ulitmatum", zbog čega su pojedini mediji razapinjali Novaka u stilu "Što se on buni kada običan svet prolazi kroz drastičnije mere?".

Direktor Australijan opena, Kreg Tajli, sada kaže da je "Đoković poslao pismo sa šest zahteva" na adresu organizatora.

"Niti je bilo pisma, niti ikakvih zahteva - samo smo otvoreno diskutovali, a to je potom loše interpretirano u štampi! On je, da kažem 'iza zavese', poslao meni poruku dok je bio u Adelajdu, u tamošnjem karantin-režimu. Imao je mnogo predloga, ne zahteva, jer je pokušavao da pomogne onima, a bilo je 72 sportista, koji su bili kod nas u Melburnu u potpunoj izolaciji. Polovina tih predloga nije bila praktična i ne bi dobili dozvolu da se sprovedu u delo, ali druga polovina jeste bila moguća", priča Tajli i nastavlja:

"Potom se desilo da je neko iz Novakovog tima, ili neko iz ATP-a, doturio te informacije medijima i to je predstavljeno kao nekakva lista zahteva, što je verovatno i dovelo do kritika koje nisu bile fer, jer smo mi stvarno vodili otvoren dijalog", istakao je on.

Kreg Tajli je intervju na ovu temu zaključio sledećim rečima:

"Iza scene, moji razgovori s Novakom su oduvek bili veoma dobri. Moram pritom da priznam da je ove godine bio bolji nego ikada pre, iako su ovo bila stresna vremena, a na sve to - doživljavao je udarce od mnogih. Mislim da je, na mnoge načine, prosto pokušavao da pomogne drugima, a ponekad nije u pitanju bio savršeni tajming. Ali, bez obzira na to, najvažnije je da je on fantastičan sportista", istakao je direktor prvog grend slema u sezoni.